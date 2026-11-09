Близкие Мовлаева объявили сбор на юридическую помощь

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Для подготовки ответа на доводы Казахстана в Комитете ООН по правам человека по делу чеченского активиста Мансура Мовлаева необходимо собрать оплату за юридическую помощь, которая позволит представить дополнительные доказательства угрозы пыток и преследования активиста в случае его выдачи России, пояснили близкие Мовлаева, объявившие сбор средств.

Как информировал "Кавказский узел", 11 октября участники пикетов у посольства Казахстана в Ереване потребовали не выдавать России чеченского активиста Мансура Мовлаева.

23 февраля текущего года Комитет ООН по правам человека зарегистрировал жалобу Мансура Мовлаева и в качестве срочной обеспечительной меры, попросив власти Казахстан воздержаться от его выдачи России до рассмотрения жалобы. 24 февраля Верховный суд Казахстана приостановил исполнение решения о выдаче до окончательного рассмотрения ходатайства Мовлаева об убежище. Юрист Тимофей Широков, который не участвовал в деле, еще 18 января оценил вмешательство структур ООН как меру, которая сама по себе не остановит исполнение решения о выдаче. Генпрокуратура Казахстана сочла рекомендательной просьбу Комитета ООН по правам человека воздержаться от выдачи Мовлаева России. В ответе от 1 октября ведомство сослалось на вступившие в силу судебные решения по делу об отказе в убежище и заявило, что правовых препятствий для экстрадиции нет.

Близкие Мансура Мовлаев объявили сбор денег на юридическую помощь. По их словам, сбор объявлен после того, как Казахстан представил Комитету ООН по правам человека свою позицию по жалобе Мовлаева, сообщила 8 ноября группа поддержки Мовлаева в своем Instagram*-паблике free_mansour_movlaev.

"Сейчас наступил новый, крайне важный этап. Казахстан представил Комитету свою позицию, и необходимо подготовить юридически обоснованный ответ, опровергнуть доводы государства и представить дополнительные доказательства угрозы пыток и преследования Мансура в случае экстрадиции", – указано в публикации.

Цель сбора – 12 тысяч швейцарских франков, или около 14,6 тыс. долларов, уточнила группа поддержки Мовлаева.

"На эту работу потребуется около 40 часов, стоимость одного часа – 300 швейцарских франков. Самостоятельно собрать такую сумму мы уже не можем, поэтому впервые обращаемся за помощью ко всем вам", – написал автор публикации. В сообщении сказано, что подготовку и подачу самой жалобы в ООН его близкие оплатили самостоятельно.

Напомним, в 2022 году Мансур Мовлаев был задержан силовиками в Чечне и удерживался в нелегальной тюрьме. В январе 2023 года он сбежал оттуда и добрался до Киргизии. В августе 2023 года силовики в Киргизии задержали Мовлаева, объявленного в России в розыск по делу о финансировании экстремизма. Суд в Бишкеке приговорил его к шести месяцам колонии и последующему выдворению из страны. 20 ноября 2023 года Мовлаев вышел на свободу и самостоятельно покинул Киргизию, чтобы избежать отправки на родину.

В мае 2025 года Мовлаев был задержан в Казахстане и помещен под экстрадиционный арест. 30 января текущего года Генпрокуратура Казахстана постановила выдать его властям России. 10 сентября стало известно, что кассационный суд в Казахстане не нашел нарушений в отказе предоставить Мовлаеву убежище. После этого Мовлаев, содержащийся в казахстанском СИЗО, попытался совершить суицид.

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