Ростовская область подверглась атаке дронов
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Беспилотники атаковали Миллеровский, Тарасовский и Неклиновский районы.
По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, Миллеровский, Тарасовский и Неклиновский районы подверглись атаке беспилотников сегодня ночью.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Миллеровском, Тарасовском и Неклиновском районах", – сообщил Слюсарь в своем телеграм-канале.
Также он отметил, что в сельские поселениях Миллеровского района возобновлена подача электроэнергии, которая была нарушена ранее при атаке беспилотников. На участке трассы Р-280 в районе реки Миус движение по-прежнему закрыто.
Напомним, 8 ноября в Миллеровском районе при падении обломков дронов был поврежден трансформатор на электроподстанции "Сулин", что привело к отключению электричества в трех сельских поселениях. В тот же день в Неклиновском районе обломки беспилотника повредили дорожное полотно моста через реку Миус на трассе Р-280, движение по которой было перекрыто.
"Кавказский узел" также писал, что Ростовская область регулярно подвергается атакам дронов. Так, 1 ноября в Мясниковском районе был поврежден жилой дом. В ночь на 31 октября в регионе повреждения получили крыша и остекление частного дома. 24 октября в Миллеровском районе мужчина получил ранения при падении обломков беспилотников.
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