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Главная   /   Персоналии
13:10, 7 ноября 2024

Слюсарь Юрий Борисович

Юрий Слюсарь Фото https://t.me/uac_ru/2262

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Российский предприниматель и политик. С 4 ноября 2024 года - временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области. До назначения был гендиректором Объединенной авиастроительной корпорации (АОК), входящей в «Ростех», гендиректором ПАО «Сухой».

Биография

Юрий Слюсарь родился 20 июля 1974 года в Ростове-на-Дону. 

В 1996 году окончил юридический факультет  МГУ им. М.В. Ломоносова.

В 2003 году окончил аспирантуру Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, защитил кандидатскую диссертацию в Южном федеральном университете по теме «Кибернетический подход к организации управления в корпоративных системах» 1.

В конце 1990-х годов начал заниматься продюсерским и звукозаписывающим бизнесом в Москве. В 1996–1999 годах – генеральный директор ООО «Фирма  «ЮБС». В 1999–2003 годах – директор, генеральный директор, ООО  «Монолит-АВК», где позже, с 2003 по 2007 год, работал по совместительству. До 2009 года возглавлял продюсерский центр  «Монолит», в 2013 году указан как совладелец. Среди исполнителей, с которыми работал центр, была, например, певица Глюк’oZa 2

С 2003 по 2009 год – коммерческий директор в ОАО «Росвертол». Его отец, Борис Слюсарь, в 2000-2014 годах генеральный директор, а позже был председателем совета директоров ОАО «Роствертол».

В 2005–2007 годах – по совместительству руководитель комитета по обеспечению деятельности – замдиректор вертолетных программ, ОАО «Объединенная промышленная корпорация  «Оборонпром» 3

В 2006 и 2007 годах руководил телевизионным фестивалем «Пять звезд», проходившим в Сочи 4.

С 2009 по 2010 год - помощник министра промышленности и торговли РФ Виктора Христенко 5.

С 2010 по 2012 год - директор департамента авиационной промышленности Минпромторга России.

В 2011–2013 годах был избран в Совет директоров ОАО «Корпорация «Иркут» 6.

С мая 2012 года  по январь 2015 года – заместитель министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова 7.

В июне 2013 года вошел в состав Совета директоров ОАО »Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром».

С сентября 2014 года – член Совета директоров холдинга »Авиационное оборудование» и член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ.

В 2015 году Слюсарь стал президентом входящей в структуры «Ростеха» ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»(ПАО «ОАК»), вошел в совет директоров ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии» 8.

В 2017 год по совместительству становится президентом ПАО «Корпорация «Иркут».

Он также числится владельцем коммерческой организации «Выставочный центр «Вертолэкспо», предоставляющей торговые площади в Ростов-на-Дону 9.

В апреле 2018 года Юрий Слюсарь назначен на должность президента, председателя правления ПАО «ОАК», вошел в совет директоров. 

В 2020-2022 годах совмещал работу в ПАО «ОАК» с руководством компанией «Сухой».

4 ноября 2024 года Юрий Слюсарь назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области 10.

Действительный государственный советник РФ 2-го класса.

Женат, воспитывает двух детей 11.

Пожар и срыв госпрограммы на пути в кресло губернатора

В 2017 году фамилия Слюсаря упоминалась после пожара на Театральном спуске в Ростове-на-Дону. Тогда выяснилось, что компания «Вертол-Девелопмент» скупала в этом районе земельные участки под застройку, напомнило издание «Блокнот.Ростов» 12. Позже, с 2019 года, кандидатура Юрия Слюсаря упоминалась в числе возможных преемников Василия Голубева как «компромиссный» вариант, встроенный во властную вертикаль и лояльный силовикам, сообщало издание 13.

Издание 161.ру сообщало, что впервые Юрию Слюсарю предлагали возглавить Ростовскую область еще зимой 2023 года, но тогда он отказался, говорит собеседник редакции. «Если честно, Юрий отказывался до последнего. Видимо, поставили задачи такие и предложили поднять регион с колен, что он согласился», приводит издание слова источника 14.

«Коммерсант» писал о возможной отставке Слюсаря с поста гендиректора ПАО «ОАК» с весны 2024 года, называя среди возможных причин как провал сроков программы поставок новых отечественных самолетов, так и собственное желание гендиректора 15.

Примечания

  1. https://tass.ru/info/1702938
  2. Слюсарь-младший получил должность замминистра // Donnews.ru,09.06.2012.
  3. Официальный сайт "Единой России" https://er.ru/person/37ae4480-b165-48ec-af30-da0ac6bc1f6a.
  4. Президент конкурса «Пять звезд» Юрий Слюсарь: «Публике надоели одни и те же артисты. Мы ищем новых» // Известия, 19.10.2006.
  5. Министерство промышленности и торговли // «Коммерсантъ Власть», 30.07.2012.
  6. На общем собрании ОАО «Корпорация «Иркут» решено из чистой прибыли компании за 2010 г направить на развитие акционерного общества 1,226 млрд. руб, на выплату дивидендов - 443 млн. руб. // ИА СИА,10.06.2011.
  7. Официальный сайт "Единой России" https://er.ru/person/37ae4480-b165-48ec-af30-da0ac6bc1f6a.
  8. http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!yuriy_slyusar_izbran_rukovoditelem_obedinennoy_aviastroitelnoy_korporacii
  9. http://rospres.com/politics/10538/
  10. http://kremlin.ru/acts/news/75489
  11. https://tass.ru/info/1702938
  12. Сын бывшего гендиректора «Роствертола» может быть назначен врио губернатора Ростовской области // Блокнот. Ростов, 15.05.2019.
  13. Сын директора, продюсер и бизнесмен: что известно о врио донского губернатора Слюсаре // Блокнот. Ростов, 05.11.2024.
  14. «Возможность вернуться на малую родину»: врио губернатора Ростовской области прокомментировал свое назначение //161.ru, 04.11.2024.
  15. Новым главой ОАК может стать Вадим Бадеха // Коммерсантъ, 04.11.2024.
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