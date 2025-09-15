Избирком объявил о победе Слюсаря на выборах губернатора Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь победил на выборах, набрав 81,25% голосов.

Как писал "Кавказский узел", врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 96,33% голосов, сообщил вечером 14 сентября ЦИК после обработки 0,47% протоколов.

С 12 по 14 сентября в регионах юга России проходили муниципальные выборы, а в Ростовской области и Краснодарском крае - также выборы губернатора. После начала голосования кандидаты сообщали о вбросах бюллетеней и фальсификациях при надомном голосовании. Наблюдатели также заявили о вбросах и пожаловались на конфликты с членами избирательных комиссий.

Юрий Слюсарь победил на выборах губернатора с 81,25% голосов, сообщил ЦИК после обработки 100% протоколов.

Согласно данным ЦИК, второе место занимает Евгений Бессонов (КПРФ) – 9,17% голосов, третье - Денис Фраш (ЛДПР) – 3,47%, четвертое - Сергей Косинов ("Справедливая Россия - За правду") - 2,88%, пятое - Юрий Климченко ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") - 2,55%, пишет "Коммерсант".

Напомним, Юрий Слюсарь находился в статусе врио губернатора с ноября 2024 года. До этого он был гендиректором Объединенной авиастроительной корпорации, входящей в «Ростех», и гендиректором ПАО «Сухой».

Исход губернаторских выборов на юге России предрешен, а на муниципальных выборах основная интрига - сколько мест получат в городских думах партии-конкуренты "Единой России", указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

