×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
10:57, 15 сентября 2025

Избирком объявил о победе Слюсаря на выборах губернатора Ростовской области

Юрий Слюсарь. Фото: https://www.donland.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь победил на выборах, набрав 81,25% голосов.

Как писал "Кавказский узел", врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 96,33% голосов, сообщил вечером 14 сентября ЦИК после обработки 0,47% протоколов.

С 12 по 14 сентября в регионах юга России проходили муниципальные выборы, а в Ростовской области и Краснодарском крае - также выборы губернатора. После начала голосования кандидаты сообщали о вбросах бюллетеней и фальсификациях при надомном голосовании. Наблюдатели также заявили о вбросах и пожаловались на конфликты с членами избирательных комиссий.

Юрий Слюсарь победил на выборах губернатора с 81,25% голосов, сообщил ЦИК после обработки 100% протоколов.

Согласно данным ЦИК, второе место занимает Евгений Бессонов (КПРФ) – 9,17% голосов, третье - Денис Фраш (ЛДПР) – 3,47%, четвертое - Сергей Косинов ("Справедливая Россия - За правду") - 2,88%, пятое - Юрий Климченко ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") - 2,55%, пишет "Коммерсант".

Напомним, Юрий Слюсарь находился в статусе врио губернатора с ноября 2024 года. До этого он был гендиректором Объединенной авиастроительной корпорации, входящей в «Ростех», и гендиректором ПАО «Сухой».

Исход губернаторских выборов на юге России предрешен, а на муниципальных выборах основная интрига - сколько мест получат в городских думах партии-конкуренты "Единой России", указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

В каких регионах СКФО и ЮФО проходят выборы, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Единый день голосования 2025 года на юге России".

Материалы о прошедших выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы-2025: юг России".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Подсчет голосов. Скриншот фото администрации Сочи от 14.09.25, https://t.me/officialsochi/55064.
23:17, 14 сентября 2025
ЦИК озвучил данные о лидерстве Кондратьева и Слюсаря на выборах губернаторов
Роман Греховодов. Стоп-кадр видео из Telegram-канала "КПРФ.Дон" от 14.09.25, https://t.me/KommunistDon/12511
16:24, 14 сентября 2025
Кандидат в депутаты гордумы Ростова-на-Дону заявил о нарушениях
08:25, 14 сентября 2025
Беспилотник сбит в Ростовской области
03:27, 14 сентября 2025
Представители избирательного объединения пожаловались на нападение в Ростовской области
Пачки бюллетеней в избирательной урне. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Евгения Федяева от 12.09.25, https://t.me/fedyaev_evgenij/2580.
19:38, 13 сентября 2025
Кандидаты в депутаты на юге России пожаловались на фальсификации
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Все блоги
Справочник
Кондратьев и Слюсарь. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Единый день голосования 2025 года на Юге России

Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина*: похищение или задержание?

Блогеры
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Азербайджанские переселенцы. 15 сентября 2025 года. Фото: АПА https://ru.apa.az/sotsium/ocerednaya-gruppa-pereselencev-otpravilas-v-gorod-kyalbadzar-foto-621202
15 сентября 2025, 07:01
32 азербайджанские семьи возвращены в Кельбаджар

Молодые люди, на чьи действия пожаловался Мэй, сняли балаклаву и маску лишь после требования полицейского. Кадр видео из телеграм-канала Артура Мэя https://t.me/meyprofessional/1491
14 сентября 2025, 14:24
Кандидат в Новороссийске столкнулся с недопуском на участок

Муртаз Зоделава. Фото: "Интерпрессньюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/170570-murtaz-zodelava-pokinul-izoliator
14 сентября 2025, 11:25
Грузинский оппозиционер Зоделава освобожден под залог

Справа - автомобиль, в котором уехали участники инцидента. Кадр видео из телеграм-канала Александра Сафронова https://t.me/redtemnik/5849
14 сентября 2025, 10:25
Наблюдатель в Краснодаре обвинила членов УИК в давлении

Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Показать больше