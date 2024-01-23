Серийные аресты журналистов в Азербайджане

23 января 2024, 15:25

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В Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. О том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла".

Аресты в Abzas Media

С 20 ноября 2023 года коллектив азербайджанского онлайн-издания Abzas Media, визитной карточкой которого в последние годы стали громкие журналистские расследования, столкнулся с репрессиями.

Директор издания Ульви Гасанлы был задержан ночью у своего дома людьми в штатском, оказавшимися сотрудниками Главного управления полиции Баку. В его квартире и в офисе Abzas Media прошел обыск . По утверждению полиции, на шкафу в коридоре офиса было обнаружено 40 тысяч евро .

Ульви Гасанлы заявляет, что при задержании он был избит. Команда AbzasMedia сделала заявление , сообщив, что Ульви Гасанлы при задержании столкнулся с физическим насилием, в котором ответственным за арест назвала Ильхама Алиева. Журналисты AbzasMedia заявили, что задержание связано с журналистской деятельностью Гасанлы и что команда интернет-издания продолжит работу: «Ответственным за это незаконное задержание мы считаем главу государства Ильхама Алиева. Мы опубликовали серию расследований коррупционных преступлений, совершенных президентом страны и назначенными им чиновниками, и полагаем, что задержание Гасанлы связано именно с этим. Мы считаем, что президент отдал приказ об аресте Ульви Гасанлы с целью закрыть наше издание и воспрепятствовать нам в донесении до вас информации о коррупционных преступлениях. Но никакие аресты или другие виды давления не смогут помешать нам рассказывать вам правду”, - заявили в Abzas Media.

Ночью 21 ноября по возвращении в страну из зарубежной поездки шеф-редактор Abzas Media Севиндж Вагифгызы была задержана прямо в самолете . Журналистку отвезли в ее квартиру, где был проведен обыск. После обыска, длившегося более двух часов, ее доставили в Главное управление полиции.

Против руководства AbzasMedia было возбуждено дело по статье 206.3.2 Уголовного кодекса Азербайджана – контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору.

22 ноября МВД Азербайджана сообщило, что в рамках уголовного дела 20 ноября был задержан Мохаммед Кекалов. О задержании стало известно спустя три дня после того, как его увели из дома в неизвестном направлении . Кекалов занимался социальными проектами и поддержкой людей с ограниченными физическими способностями, в Abzas Media он лишь консультировал руководство издания. 23 ноября Кекалов был арестован на три месяца и 27 дней по обвинению в контрабанде. Кекалов отверг обвинение.

30 ноября была арестована сотрудница Abzas Media Наргиз Абсаламова, после того как она была вызвана в Главное управление полиции Баку в качестве свидетеля по уголовному делу издания. Ее также обвинили в контрабанде валюты. 1 декабря 2023 года суд в Баку отправил Наргиз Абсаламову под арест на три месяца. Журналистка отвергла обвинение и связала уголовное преследование с профессиональной деятельностью .

13 декабря 2023 года в Баку полиция задержала журналиста-расследователя Хафиза Бабалы, который публиковал свои материалы, в частности, в Abzas Media. Бабалы был задержан также в рамках дела против сотрудников издания Abzas Media и вместе с ними привлечен к уголовной ответственности. При обыске у него дома были изъяты компьютер, мобильный телефон и некоторые документы. Ранее, 28 ноября, Бабалы также вызывали в качестве свидетеля по делу издания и заморозили его банковские счета. В одном из интервью Бабалы говорил, что последнее расследование Abzas Media о коррупции с акцентом на главу Службы государственной безопасности Азербайджана стало "последней каплей" для властей Азербайджана перед репрессиями против этого издания. 9 января 2023 года Хафиз Бабалы, находящийся под арестом, потребовал опровержений от нескольких изданий, которые опубликовали информацию о том, что он проводил журналистские расследования по указанию иностранных доноров .

Среди допрошенных по делу журналистов Abzas Media в ноябре 2023 года была Эльнара Гасымова. 13 января 2024 года полицейские потребовали от нее вновь явиться на допрос в главное управлении полиции Баку, заявив, что хотят прояснить вопросы по делу ее коллег. После допроса Эльнара Гасымова была задержана в качестве подозреваемой по ст. 206.3.2 и привлечена по уголовному делу против сотрудников Abzas Media . Она отвергла обвинения и связала их со своей профессиональной деятельностью.

Подробно о том, чем не угодили властям публикации Abzas Media рассказывается в справке "Кавказского узла”.

Abzas Media продолжает выходить в новостном формате, но расследований уже не публикуется.

Арест Шахина Рзаева

11 января издание Qafqazinfo.az назвало события вокруг команды Abzas Media "разоблачением деятельности сети, связанной с США". Издание опубликовало нелестные оценочные суждения и критику в адрес JAMnews, а также Osmanqızı TV и Hamam Times. Всем этим изданиям в публикации были приписаны попытки продвигать отличные от курса азербайджанских властей и выгодные США нарративы, а в адрес JAMnews были озвучены обвинения в клевете.

15 января 2024 года был арестован на 15 суток в административном порядке политический обозреватель JAMnews журналист Шахин Рзаев. Он был признан виновным в мелком хулиганстве, сообщала пресс-служба МВД Азербайджана.

16 января вечером Рзаев был освобожден из-под стражи. Бакинский апелляционный суд заменил ему наказание в виде административного ареста на 15 суток денежным штрафом в размере 50 манатов (около 30 долларов США) .

По словам директора Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмина Гусейнова, арест Шахина Рзаева стал показателем усиления репрессий против независимых журналистов и свободных медиа в Азербайджане. По его мнению, арест Рзаева - пример новых тенденций в преследовании журналистов. "Если раньше арестовывали главным образом сотрудников местных изданий, то теперь объектом репрессий стали арестовывать и журналистов, сотрудничающих с ресурсами за рубежом, связанными с азербайджанскими политэмигрантами", - сказал он.

Сама Рзаев назвал причиной своего ареста написанный им «по неосторожности «двусмысленный» пост (уже удален)» .

Аресты в Kanal-13

27 ноября 2023 года полицейские провели обыск в доме директора Kanal-13 Азиза Оруджева. Позднее адвокат сообщил, что Оруджев задержан по обвинению в самовольном строительстве. В квартире Оруджева и в офисе Kanal-13 полиция провела обыски .

"Обыски проводили сотрудники Сабаильской районной полиции на том основании, что Азиз Оруджев много лет назад приобрел земельный участок в поселке "20-й участок" и незаконно строил там дом. Обыск был произведен также в его личном автомобиле", - отметил адвокат Оруждева. По словам жена Оруджева Ламии Оруджевой, силовики изъяли два ноутбука ее мужа, телефон, которым он не пользовался, и документы, связанные с предыдущим арестом журналиста.

Эксперт в области права медиа, член Платформы гражданского общества Алескер Мамедли связал задержание Оруджева с его профессиональной деятельностью. "Руководителя "Канала-13", у которого 1 600 000 подписчиков на YouTube, задерживали как террориста. К нему домой явилось большое число силовиков в масках. Устроили обыск, задержали на глазах у малолетнего ребенка. Неужели "самовольное строительство" является настолько тяжким преступлением, что с задержанием не могли повременить до утра, человека вызвать в полицию и там предъявить обвинение? Какая необходимость была в обыске? Он же не плантации купил, а всего лишь небольшой участок. В Баку и его окрестностях около 500 тысяч незаконно построенных домов. И причина этой "незаконности" - в бюрократии и коррупции. Несмотря на столь огромное число незаконных строений, арестовывают именно главу медиаструктуры в Азербайджане, имеющей наибольшее количество подписчиков на YouTube, дольше всех вещающей и дающей пространство критическим мнениям. Ведь канал вещает уже 15 лет. Это очевидное подавление свободы выражения мнений и вообще свободы. Ибо без свободных СМИ не может быть свободного общества", - сказал Мамедли. По его словам, Kanal-13 отличается плюрализмом мнений, он освещал случаи нарушения прав человека, протестные акции, судебные процессы по делам критиков правительства.

Ранее, в декабре 2017 года, исполнительный директор интернет-телевидения Kanal-13 Азиз Оруджев был осужден на шесть лет по обвинению в незаконном предпринимательстве. Журналист вины не признал и обжаловал приговор. В апреле 2018 года Верховный суд заменил ему реальный срок на три года лишения свободы условно, а в ноябре 2019 года суд отказал ему в освобождении от условного наказания и снятии судимости. В феврале 2020 года Бакинский апелляционный суд удовлетворил просьбу Азиза Оруджева об освобождении от условного наказания и снятии судимости.

28 ноября 2023 года суд арестовал Оруджева на два месяца по статье 188.2 (самовольное проведение строительных или монтажных работ на земельном участке без установленного законом права собственности, пользования или аренды), которая предусматривает от одного года до трех лет лишения свободы. Во время процесса он заявил, что его преследуют за журналистскую работу. "В этой стране журналистика является криминалом, если ты доносишь правдивую информацию, то тебя очень легко могут бросить в тюрьму", - передал адвокат слова своего подзащитного.

В начале декабря МВД Азербайджана направило в министерство цифрового развития и транспорта (МЦРТ) Азербайджана письмо с требованием заблокировать Kanal-13, поскольку он распространяет "ошибочные и дискредитирующие должностных лиц различных госорганов сведения". 11 декабря суд в Баку удовлетворил иск МЦРТ Азербайджана о блокировке доступа к интернет-телевидению Kanal-13 .

При этом о проведении судебного разбирательства по иску против Kanal-13 защиту не информировали, сообщил адвокат Оруджева Бахруз Байрамов.

19 декабря Оруджеву было предъявлено новое обвинение – по статье 206.3.2 УК Азербайджана (контрабанда по предварительному сговору группой лиц), журналист заявил о своей невиновности. По словам адвоката, речь идет “о небольшой сумме денег, которую брат Оруджева Анар переслал ему из Европы через знакомого человека". Анар Оруджев – соучредитель Kanal-13, находится в политэмиграции в Германии. В случае признания виновными по указанной статье журналисту грозит тюремное заключение на срок до восьми лет.

27 декабря суд в Баку заключил также под стражу на три месяца журналиста-фрилансера, сотрудника интернет-телевидения Kanal-13 Шамо Эминова (Эмина). Он был задержан 22 декабря после обыска у него дома, силовики также изъяли его ноутбук. Несколько дней семье не сообщали о его местонахождении. Директор НПО "Линия защиты" Руфат Сафаров сообщил “Кавказскому узлу” журналист подвергся угрозам и давлению на допросах, не был обеспечен адвокатом.

Шамо Эминов, также как и Азиз Оруджев, был обвинен в контрабанде иностранной валюты по предварительному сговору (статья 206.3.2 УК Азербайджана).

8 января 2024 года Комитет защиты журналистов (КЗЖ) выступил с заявлением по делу Азиза Оруджева и Шамо Эминова . В документе указывается, что согласно судебным документам, с которыми ознакомился КЗЖ, прокуратура обвинила Оруджева, Эминова и других "неустановленных лиц" в том, что они ввезли в Азербайджан 90 000 манатов (52 940 долларов) наличными от иностранных донорских организаций посредством "многочисленных транзакций" в течение 2022 и 2023 годов. Журналисты отвергли обвинения, сообщил КЗЖ брат Азиза Оруджева Анар Оруджев.

По мнению последнего, обвинения Оруджеву и Эминову являются «последним шагом в попытках властей заставить замолчать критические репортажи Kanal-13". "На фоне продолжающейся волны задержаний журналистов в Азербайджане последние аресты и обвинения против журналистов Kanal-13, а также блокировка канала только подчеркивают, насколько сильно власти стремятся подавить критические голоса в преддверии февральских президентских выборов", - сказала Гульноза Саид, представитель и координатор программ КЗЖ по Европе и Центральной Азии.

Супруга Оруджева, сотрудница Kanal-13 Ламия Оруджева, сообщила, что официального уведомления о блокировке ресурса редакция не получала. "Я даже не представляю, как можно заблокировать наш канал. Дело в том, что сайта Kanal-13 уже давно нет. Его ранее уже блокировали, и мы его закрыли. Мы вещаем на YouTube, и есть у нас аккаунт в Facebook**.

Об этом же сказал и Анар Оруджев, добавив, что в январе 2024 года каналы (на азербайджанском и английском языках) этого СМИ на YouTube все еще были доступны в Азербайджане.

Репрессии против Кanal-11

Директор YouTube-проекта Kanal-11 Теймур Керимов перестал выходить на связь с полудня 11 декабря. Журналисты Каnal-11 предположили, что он задержан силовиками и подвергнется уголовному преследованию в связи со своей работой. Керимов также сотрудничал с созданными азербайджанскими политэмигрантами в Европе ресурсами: Azad soz ("Свободное слово") и Time Tv .

Коллеги выступили с заявлением, в котором отметили, что Керимов после подготовленного им в июле 2023 года критического видеорепортажа о главе исполнительной власти Дашкесанского района Ахада Абыева на Kanal-11 и ресурсе Azad Soz подвергался преследованиям. "В частности, к нему домой явился полицейский и сообщил, что на него поступила жалоба, потом в отделении выяснилось, что "вышла ошибка". Позднее его под разными предлогами вновь вызывали в полицию, также ему поступали звонки с требованиями прекратить видеорепортажи. Он подвергался давлению, когда освещал применение полицией физической силы к ветеранам (Карабахской войны 2020 года, - прим. "Кавказского узла") и акции протеста против этого. От него требовали удаления записей, вызывали в полицию, с него брали разъяснительную", - отмечается также в заявлении.

Авторы заявления считают Керимова "очередной жертвой репрессивной машины, запущенной в преддверии внеочередных президентских выборов".

12 декабря стало известно, что он действительно был задержан “в качестве подозреваемого лица на основе жалоб, поступивших от нескольких граждан”, ему вменяется вымогательство путем угроз, сотрудник пресс-службы МВД Азербайджана.

По мнению находящегося в политэмиграции в Нидерландах азербайджанского оппозиционера и руководителя YouTube-проекта Time TV, вещающего из-за рубежа, Фикрета Гусейнли, преследование руководителя бакинского бюро Time TV Теймура Керимова “связано с журналистской деятельностью".

По словам Гусейнли, Керимову периодически поступали угрозы от теперь уже от бывшего главы района Ахада Абыева. Журналиста периодически вызывали в полицию. "Как руководителю Kanal-11 Теймуру периодически предъявлялись претензии от различных госструктур. Теймур предоставлял возможность высказаться в эфире недовольным чиновниками гражданам, освещал протестные акции. Этим он доставлял хлопоты полиции, чиновникам. И вот, видимо, теперь решили с ним расправиться, отправить надолго в тюрьму, воспользовавшись общей кампанией репрессий против журналистов", – отметил Гусейнли.

Теймур Керимов ранее уже подвергался задержаниям. Так, он был задержан вместе с двумя коллегами 15 февраля 2022 года около здания администрации президента Азербайджана, где проходил пикет родственников погибших в Нагорном Карабахе солдат. Керимов позднее был отпущен, он сообщил, что получил легкое повреждение руки "от общения с полицией".

В апреле 2020 года Керимов подвергся нападению в Баку после интервью с главой партии Народного фронта Азербайджана и участия в судебном процессе по делу члена партии "Мусават" Тофига Ягублу. Четверо нападавших отняли у него камеру, ноутбук и карту памяти с записью интервью.

После ареста Теймура Керимова YouTube-проекта Kanal-11 не обновлялся.

Арестованные журналисты

2 декабря был задержан Руфат Мурадлы, ведущий Kanal-13, по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении приказам полиции. Хатаинский районный суд Баку приговорил Мурадлы к 30 суткам ареста на основании этих обвинений.

4 декабря в Лянкяране были задержаны полицией журналисты-фрилансеры Шахла Карим и Айтадж Мамедли во время уличных интервью. Основанием ареста стало отстутствие журналистских удостоверений. Позднее КЗЖ сообщал, что полиция удалила видеозапись с телефона Мамедли и попыталась стереть записи с карты памяти камеры Карима. .

11 декабря был задержан руководитель сайта “azerinfo.az" Ибрагим Гумбатов (Ибрагим Губадоглу). «Руководитель сайта обвиняется в публикации дискредитирующих отдельных лиц материалов и вымогательстве у них денег путем угроз опубликовать компромат. В отношении Гумбатова избрана мера пресечения - арест на срок 4 месяца», - сообщало 12 декабря 2023 года МВД .

13 января 2024 года в Азербайджане был задержан Габиль Велиев на основании обращений, поступивших от гражданина в правоохранительные органы. Комментариев от Велиева или его официальных представителей пока не поступало.

Гражданская коалиция против репрессий

Азербайджанские активисты и журналисты в изгнании, встревоженные усилением репрессий против критиков власти в стране, учредили в Европе гражданскую коалицию, чтобы добиться реакции международных структур. Основатели инициативы отмечают, что новая волна преследований журналистов проходит в период кампании по внеочередным выборам президента Азербайджана, отметили активисты и призвали ОБСЕ свернуть наблюдательную миссию в стране.

Азербайджанская гражданская коалиция в изгнании (AZEX, The Azerbaijani Exiled Civic Coalition) в лице Института по правам человека (ИПЧ) и Института свободы безопасности репортеров (ИСБР) осуждает власти Азербайджана "за развязывание новой волны репрессий против журналистов, правозащитников и оппозиционных активистов в преддверии внеочередных выборов президента Азербайджана", говорится в заявлении этой структуры.

ИПЧ и ИСБР особо обеспокоены "жестокостью предвыборных репрессий властей Азербайджана против свободы слова, в результате которых только за последние два месяца в тюрьмы страны были отправлены журналисты Ульви Гасанли, Мохаммед Кекалов, Севиндж Вагифгызы, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы, Эльнара Гасымова , Теймур Керимов, Шамо Эминов, Азиз Оруджев , Аршад Ибрагимова, Ибрагим Гумбатов, Эльнара Гасымова, Габиль Велиев и Шахин Рзаев".

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