Правозащитники сочли беспрецедентным масштаб преследования журналистов в Азербайджане

04 сентября 2024, 16:56

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Почти полторы сотни инцидентов, связанных с нападениями и угрозами в отношении журналистов и блогеров, зафиксированы в Азербайджане в 2023 году. Власти развернули кампанию против независимых медиа, констатировал в отчете международный Фонд "Справедливость для журналистов".

Как писал "Кавказский узел", власти Азербайджана должны снять все обвинения с сотрудников Abzas Media и прекратить в отношении них уголовное преследование, заявил базирующийся в Нью-Йорке международный Комитет защиты журналистов на фоне предъявления сотрудникам интернет-издания новых обвинений.

Международный Фонд "Справедливость для журналистов" опубликовал 4 сентября отчет о фактах нарушений прав журналистов в странах бывшего СССР за 2023 год.

Международный Фонд "Справедливость для журналистов" - неправительственная организация, базирующаяся в Лондоне, миссия которой заключается в борьбе с безнаказанностью за нападения на СМИ. Фонд отслеживает нападения на работников СМИ и финансирует расследования по всему миру случаев насилия и злоупотреблений в отношении профессиональных и гражданских журналистов.

В части документа, касающегося Азербайджана, отмечено, что в стране "в ходе исследования за 2023 год было выявлено и проанализировано 147 инцидентов, связанных с атаками/угрозами в отношении работников СМИ, гражданских журналистов, редакций традиционных и сетевых изданий и интернет-активистов". Эта цифра сопоставима с данными за 2022 год, когда были зарегистрированы 159 инцидентов, зарегистрированных в 2022 году, отмечают авторы исследования, опубликованного на сайте фонда.

"С последних месяцев 2023 года началось беспрецедентное преследование независимых и критически настроенных СМИ и журналистов. В результате в настоящее время в Азербайджане в заключении находятся более 20 журналистов и работников СМИ, большинство независимых онлайн-СМИ закрыты, а любая форма плюрализма находится под серьезной угрозой", - отмечается в отчете и приводятся конкретные примеры с арестами изданий Abzas Media, Kanal-13, Kanal-11.

Шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media (директор Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова) обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Арестам подверглись и другие журналисты, говорится в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Правительство также пыталось заставить замолчать своих критиков за рубежом. В августе 2024 года был арестован проживающий в Грузии журналист Афган Садыгов, и была запрошена его экстрадиция в Азербайджан, где он обвиняется в вымогательстве.

Вступил в силу новый закон о медиа, обязывающий СМИ пройти государственную регистрацию. Однако в реестр было включено менее 10% существующих СМИ. В результате большинство из субъектов медиа фактически оказалось на нелегальном положении.

Принятый в 2021 году закон "О медиа" предусматривает ряд ограничений, позволяющих властям Азербайджана полностью контролировать деятельность журналистов, говорится в справке "Кавказского узла" "Закон "О медиа" в Азербайджане - приговор независимым СМИ".

Кроме того, продолжались нападения на работников СМИ. Так, в 2023 году в Азербайджане зафиксировано 19 случаев физических нападений на работников СМИ. Большинство этих инцидентов произошло во время освещения журналистами массовых протестов и собраний. Все зафиксированные нападения были совершены представителями власти, указали авторы исследования.

Наиболее массовое нападение имело место во время освещения журналистами акции протеста жителей села Союдлу Гедабейского района.

"22 июня в селе Союдлу Габабекского района Азербайджана, где жители села протестовали против экологической опасности, создаваемой резервуаром цианида на золотом руднике, независимые журналисты, освещавшие протест, подверглись физическому насилию. Эльмаддин Шамильзаде , независимый журналист, столкнулся с жестокостью полиции, когда отказался удалить свои записи. Сотрудники полиции нападали на него с кулаками и дубинками, таскали за волосы, били его ногами в живот и угрожали изнасилованием. Он потерял сознание примерно на пять минут. Затем Шамильзаде доставили в главное полицейское управление города Баку и пригрозили арестом, если он сообщит о жестоком обращении. Другие журналисты, освещавшие протест, — Наргиз Абсаламова из Abzas Media, Нигяр Мубариз из радиостанции Voice of America* (Amerikanın Səsi"*) и независимый журналист Эльсевар Мурадзаде — также были задержаны и подвергнуты физическому насилию", — говорится в отчете фонда.

Полицейские задержали 22 июня 2023 года журналистов Эльсевер Мурадзаде, Наргиз Абсаламову и Нигяр Мубариз в Союдлу, заставив их покинуть населенный пункт. Репортеры, которым вменили "незаконное" проникновение в село, заявили о физическом насилии.

Кроме того, в 2023 году было зафиксировано 12 нефизических атак, что вдвое меньше, чем в 2022 году. Основными объектами этих атак были независимые и оппозиционные СМИ и журналисты. Кибератаки и попытки взлома были среди основных форм давления.

Другим распространенным методом давления, с которым столкнулись журналисты в 2023 году, были задержания, вмешательство в работу их устройств и принудительное удаление материалов, которые они создали или отсняли.

Кроме того, в 2023 году по административным обвинениям были арестованы не менее шести работников СМИ. В частности, в отчете приводятся случаи арестов журналистов Айдына Джаныева, Вели Шюкурова, Вугара Мамедова, Нурлана Гахраманлы и Руфата Мурадлы.

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