Правозащитники потребовали освободить азербайджанского журналиста Мамедова

29 июля 2023, 12:55

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Журналист Вугар Мамедов арестован в Азербайджане за свою профессиональную деятельность, указал Комитет защиты журналистов, потребовав освободить Мамедова. Арест журналиста обжалован, сообщил его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 24 июля главный редактор газеты "Хуррийет" Вугар Мамедов и полковник в отставке Эльнур Мамедов приговорены к месяцу административного ареста за распространение запрещенной информации.

Официальную информацию о причинах преследования Вугара Мамедова и Эльнура Мамедова Генпрокуратура не озвучила. В редакции газеты "Хуррийет" сообщили, что поводом для вызова Мамедовых в Генпрокуратуру было выступление на YouTube-канале издания. В передаче Эльнур Мамедов резко критиковал руководство Минобороны Азербайджана и лично министра Закира Гасанова за "плохое управление вооруженными силами, непрозрачность тендеров по закупкам для армии и строительство военных объектов".

Комитет защиты журналистов (КЗЖ) 28 июля выступил с заявлением, в котором осудил преследование журналиста Вугара Мамедова за профессиональную работу. "В приговоре суда, с которым ознакомился КЗЖ, упоминались как минимум три интервью Мамедова с бывшим полковником Эльнуром Мамедовым, последнее из которых состоялось 19 июля, в которых экс-офицер раскритиковал состояние вооруженных сил страны и обвинил министра обороны Закира Гасанова в плохом управлении и коррупции", - говорится в заявлении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Эльнур Мамедов, не являющийся родственником журналиста, арестован по тому же обвинению, сказано в заявлении.

Арест журналиста Вугара Мамедова в отместку за публикацию критических взглядов на азербайджанских военных чиновников абсолютно неприемлем и должен быть немедленно отменен, заявила координатор программ КЗЖ по Европе и Центральной Азии Гульноза Саид. "Власти должны соблюдать свои международные обязательства в отношении свободы слова и прекратить мстить журналистам за то, что они просто выполняют свою работу", - приводятся в публикации ее слова.

Согласно решению суда, Мамедов «систематически, последовательно и непрерывно» обсуждал состояние вооруженных сил и тем самым «распространял запрещенную информацию об ослаблении обороноспособности страны». "Ни приговор, ни заявление генерального прокурора не содержали, однако, никаких дополнительных подробностей о якобы запрещенной информации", - говорится в заявлении.

На решение об аресте Вугара Мамедова подана апелляционная жалоба, однако дата рассмотрения еще не назначена, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат журналиста Бахруз Байрамов.

"Мы настаиваем на отмене решение суда. В интервью, которые вел Вугар Мамедов с Эльнуром Мамедовым, не было нарушения закона. В них содержалась критика в адрес конкретных лиц, и это укладывается в свободу выражения, гарантированную Европейской конвенций прав человека", - отметил адвокат.

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