Иран готов принять на учебу несогласных с ограничениями на ношение хиджаба студенток из Азербайджана

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Азербайджанские студентки, сталкивающиеся с ограничениями на ношение хиджаба, могут продолжить обучение в Иране, заявил вице-президент Исламской республики, призвав руководство университетов предпринять шаги, которые позволили бы этим девушкам продолжить учебу.

Как писал "Кавказский узел", в Азербайджане, несмотря на протесты верующих, продолжают действовать ограничения на допуск в школы учениц и педагогов в хиджабах. После массовых задержаний участников акций в поселке Нардаран родители опасаются публично выступать против запрета, а некоторые предпочитают оставлять девочек дома.

С 12 октября руководители школ в Азербайджане не допускают к занятиям педагогов и школьниц, которые отказались снимать хиджаб. Около нескольких школ Баку учащиеся и учителя проводили уроки на улице в знак протеста. 13 октября МВД отчиталось о задержании 37 участников протестов, активисты насчитали более 200 задержанных. Протесты из-за недопуска детей и учительниц к занятиям стали продолжением многолетнего спора о религиозной одежде в школах, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты из-за школьного дресс-кода в Азербайджане".

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф призвал азербайджанских девушек и женщин, сталкивающихся в своей стране с ограничениями на ношение хиджаба, продолжить обучение в Иране, пишет агентство Mehr cо ссылкой на публикацию политика в соцсети X.

Ареф поблагодарил министерство науки за заявление о готовности иранских вузов принять азербайджанских девушек, носящих хиджаб. Он также призвал других представителей сферы образования и руководство университетов предпринять шаги, которые позволили бы этим студенткам продолжить учебу.

Ранее студенческая организация "Басидж" при Тегеранском университете выразила протест против этих ограничений, вывесив плакат у здания посольства Азербайджанской Республики, говорится в публикации.