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18:00, 25 октября 2026

Иран готов принять на учебу несогласных с ограничениями на ношение хиджаба студенток из Азербайджана

Азербайджанские студентки в Иране. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджанские студентки, сталкивающиеся с ограничениями на ношение хиджаба, могут продолжить обучение в Иране, заявил вице-президент Исламской республики, призвав руководство университетов предпринять шаги, которые позволили бы этим девушкам продолжить учебу. 

Как писал "Кавказский узел", в Азербайджане, несмотря на протесты верующих, продолжают действовать ограничения на допуск в школы учениц и педагогов в хиджабах. После массовых задержаний участников акций в поселке Нардаран родители опасаются публично выступать против запрета, а некоторые предпочитают оставлять девочек дома. 

С 12 октября руководители школ в Азербайджане не допускают к занятиям педагогов и школьниц, которые отказались снимать хиджаб. Около нескольких школ Баку учащиеся и учителя проводили уроки на улице в знак протеста. 13 октября МВД отчиталось о задержании 37 участников протестов, активисты насчитали более 200 задержанных. Протесты из-за недопуска детей и учительниц к занятиям стали продолжением многолетнего спора о религиозной одежде в школах, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты из-за школьного дресс-кода в Азербайджане".

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф призвал азербайджанских девушек и женщин, сталкивающихся в своей стране с ограничениями на ношение хиджаба, продолжить обучение в Иране, пишет агентство Mehr cо ссылкой на публикацию политика в соцсети X.

Ареф поблагодарил министерство науки за заявление о готовности иранских вузов принять азербайджанских девушек, носящих хиджаб. Он также призвал других представителей сферы образования и руководство университетов предпринять шаги, которые позволили бы этим студенткам продолжить учебу. 

Ранее студенческая организация "Басидж" при Тегеранском университете выразила протест против этих ограничений, вывесив плакат у здания посольства Азербайджанской Республики, говорится в публикации.

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Автор: "Кавказский узел"

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