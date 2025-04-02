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21:59, 2 апреля 2025

Кадыров Адам Рамзанович

Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Адам Кадыров – третий сын главы Чечни Рамзана Кадырова, глава его службы безопасности и куратор университета спецназа имени Путина. В возрасте 17 лет назначен куратором МВД Чечни по региону. Обладатель большого числа государственных наград. 

Биография

Адам Кадыров родился 24 ноября 2007 года в Грозном. Он – третий сын и седьмой ребенок в семье Рамзана и Медни Кадыровых. Назван в честь двоюродного брата отца, Адама Делимханова, депутата Государственной Думы России.

В 2013 году в возрасте шести лет Адам Кадыров сдал экзамен на знание Корана наизусть на арабском языке, став самым молодым в России хафизом — человеком, полностью выучившим Коран 1.

В 2016 году, в возрасте восьми лет, Адам принял участие в турнире по смешанным единоборствам (ММА) Grand Prix Akhmat — 2016, прошедшем в Грозном. Его бой был показан на телеканале «Матч ТВ». Следующий поединок в 2021 году уже 13-летнего Адама Кадырова спровоцировал скандал. В сети посчитали, что бой был договорным, а судьи подарили Адаму победу за громкую фамилию 2.

Подробно о боях, в которых участвовали сыновья главы Чечни, рассказывается в справке “Кавказского узла”.

В 2019 году, в возрасте 11 лет, Адам сыграл эпизодическую роль в турецком телесериале «Воскресший Эртугрул», где участвовал в сцене сражения на мечах 3.

5 ноября 2023 года 15-летний Адам Кадыров был назначен на должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики 4.

28 ноября 2023 года стал куратором батальона имени шейха Мансура 5.

28 апреля 2024 года шестнадцатилетний Адам Кадыров был назначен куратором Российского университета спецназа (РУС) имени Владимира Путина 6.

Подробнее о деятельности университета спецназа в Гудермесе рассказывается в справке “Кавказского узла”.

31 марта 2025 года Адам Кадыров стал куратором МВД Чеченской Республики по региону. Глава МВД Чечни Аслан Ирасханов отметил, что решение о назначении было принято по поручению Рамзана Кадырова 7.

Избиение Никиты Журавеля

25 сентября 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале видео, на котором его сын Адам избивает в следственном изоляторе Никиту Журавеля, арестованного по обвинению в сожжении Корана. Рамзан Кадыров похвалил сына за этот поступок. Действия Адама Кадырова получили одобрение от приближённых главы Чечни, включая депутата Государственной Думы Адама Делимханова, председателя Парламента Чеченской Республики Магомеда Даудова, министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева и начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Чеченской Республике Чингиза Ахмадова.

Поступком Адама Кадырова и публикацией его отца возмутились члены Совета по правам человека Марина Ахмедова и Ева Меркачева, а омбудсмен Татьяна Москалькова призвала соблюдать закон в обращении с арестованными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что "не хочет" комментировать инцидент.

Подробнее о деле Журавеля можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

Звания и награды

6 октября 2023 года, вскоре после избиения Никиты Журавеля, Адаму Кадырову было присвоено звание Героя Чеченской Республики. Депутат Государственной Думы и советник главы Чечни Адам Делимханов отметил успехи Адама Кадырова в спортивных единоборствах и в изучении Корана 8.

24 октября 2023 года Адаму Кадырову вручен орден «Дуслык», вторая по значимости награда в Татарстане 9.

6 ноября 2023 года Рамзан Кадыров сообщил в своём Telegram-канале, что муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил-Хаджи Бердиев вручил Адаму Кадырову орден «За заслуги перед Уммой» первой степени. Кадыров уточнил, что указ о награждении был подписан в конце октября 2023 года 10.

7 ноября 2023 года орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» вручил Адаму Кадырову глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков, отметив важность сохранения и отстаивания традиционных ценностей в многонациональной и многоконфессиональной стране 11.

15 ноября 2023 года Адама наградили орденом «За служение религии ислам» I степени 12. Награду вручал муфтий Чечни Салах Межиев в присутствии всех муфтиев регионов Северного Кавказа 13.

28 ноября 2023 года Адаму Кадырову была вручена вторая звезда батальона имени шейха Мансура. Первая звезда батальона была вручена в октябре 2023 года его отцу 14.

21 августа 2024 года Адам Кадыров продемонстрировал свои навыки стрельбы президенту России Владимиру Путину во время его визита в Чеченскую Республику 15.

25 августа 2024 года Адам Кадыров был награжден орденом Кадырова. О награждении сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской Республики Ахмед Дудаев, назвав Адама Кадырова истинным патриотом родины, достойно представляющим свой род и являющимся настоящим мусульманином и чеченцем 16.

В начале декабря 2024 года Адаму Кадырову передали на вечное хранение орден чеченского полководца, активного участника Кавказской войны Байсангура Беноевского 17. Орден передал премьер-министр Чечни Магомед Даудов 18.

26 февраля 2025 года Адаму Кадырову вручили 19 бессрочное удостоверение члена Арабского арбитражного суда и медаль "Почетный гость Ливии" 20.

11 марта 2025 года Адам Кадыров награжден нагрудным знаком ОМОН "Ахмат-Грозный" "за регулярную помощь, а также всестороннюю поддержку", сообщает пресс-служба управления Росгвардии по республике. 21.

27 марта 2025 года Адам Кадыров был награжден медалью «За боевое отличие» приказом главы Росгвардии Виктора Золотова. Эта медаль вручается за участие в контртеррористических операциях и вооружённых конфликтах 22.

Примечания

  1. Семилетний сын Рамзана Кадырова выучил Коран наизусть // Российская газета, 08.07.2013.
  2. Сыновья Кадырова дерутся и никогда не проигрывают. 13-летнему Адаму отдали победу, когда соперник начал его бить // Sports.ru, 19.04.2021.
  3. 11-летний сын Рамзана Кадырова снялся в турецком сериале // Российская газета, 30.05.2019.
  4. 15-летний сын Кадырова стал главой его службы безопасности. Месяц назад его объявили героем Чечни после инцидента в СИЗО // Lenta.ru, 05.11.2023.
  5. Адама Кадырова назначили куратором батальона имени шейха Мансура // ТАСС, 28.11.2023.
  6. Адама Кадырова назначили куратором Российского университета спецназа // РИА “Новости”, 29.04.2024.
  7. Вести Чеченской Республики//rutube.ru/video/a4777c34bc900bab5f091736f7fffe81
  8. 15-летний сын Кадырова стал Героем Чечни // Lenta.ru, 06.10.2023.
  9. Глава Татарстана наградил 15-летнего сына Кадырова орденом «Дуслык» // РБК, 24.10.2023.
  10. В Чечне рассказали об умении Адама Кадырова обращаться с оружием с детства // РИА “Новости”, 08.11.2023.
  11. Сыну Кадырова вручили орден "За заслуги перед КБР" // РИА “Новости”, 07.11.2023.
  12. https://t.me/akhmeddudaev/2497
  13. Адама Кадырова наградили орденом «За служение религии ислам» // РБК, 15.11.2023.
  14. Адама Кадырова назначили куратором батальона имени шейха Мансура // ТАСС, 28.11.2023.
  15. Адам Кадыров пострелял в университете спецназа. Владимир Путин наблюдал за ним и аплодировал // Lenta.ru, 21.08.2024.
  16. Адаму Кадырову вручили высшую награду Чеченской Республики // РИА “Новости”, 25.08.2024.
  17. Адам Кадыров получил на вечное хранение орден времен Кавказской войны // РБК, 05.12.2024.
  18. https://t.me/MDaudov_95/2389
  19. https://t.me/RKadyrov_95/5521
  20. Адаму Кадырову вручили удостоверение члена Арабского арбитражного суда // 26.02.2025.
  21. Адама Кадырова наградили знаком ОМОН "Ахмат-Грозный" // РИА “Новости”, 11.03.2025.
  22. Адам Кадыров награжден медалью «За боевое отличие» // ИА “Чечня Сегодня”, 27.03.2025.
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