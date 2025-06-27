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18:53, 27 июня 2025

Сестра объявила о свадьбе Адама Кадырова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Третий сын Рамзана Кадырова, 17-летний Адам Кадыров женится на односельчанке по имени Медни, свадьбу празднуют в родовом селе Кадыровых, сообщила его старшая сестра Айшат. 

Как писал "Кавказский узел", в марте 2025 года Адам Кадыров стал куратором МВД Чечни по региону, а в апреле уже был упомянут в официальном Telegram-канале Совбеза Чечни как секретарь Совета безопасности Чеченской республики. Официально сообщений о его назначении, как и об отставке его предшественника Хамзата Кадырова, не публиковалось. 

О свадьбе Адама Кадырова сообщила его сестра, старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова. Сегодня днем она опубликовала в сторис Instagram* фотографии свадебного антуража. “Женится мой брат Адам”, - написала она. 

Отвечая на вопросы подписчиков, Айшат Кадырова сообщила, что свадьба “будет” в родовом селе Кадыровых, “в родительском доме”.

Село Центарой (Хоси-Юрт), родное село Рамзана Кадырова, в мае 2019 года было переименовано в Ахмат-Юрт в честь отца главы Чечни.

На вопрос, счастлива ли невеста Адама Кадырова, Айшат ответила: "счастлив брат, счастлива золовка". На просьбы подписчиков показать видео со свадьбы она ответила отказом. 

“Адам женится в первый раз. Невесту зовут Медни, она родом из нашего села. Видео свадеб мы не публикуем, таково желание родителей”, - написала она, поблагодарив подписчиков за "теплые слова в адрес Адама". 

Адам Кадыров родился 24 ноября 2007 года. После избиения в сентябре 2023 года арестованного Никиты Журавеля в чеченском СИЗО он начал получать многочисленные почетные звания и награды, в том числе звание Героя Чечни. В августе 2024 года он продемонстрировал свои навыки стрельбы президенту России Владимиру Путину во время его визита в Чечню и был награжден орденом Кадырова.  

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Автор: "Кавказский узел"

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