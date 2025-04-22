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23:42, 22 апреля 2025

Отсутствие официального назначения Адама Кадырова на новую должность подчеркнуло семейственность в Чечне

Адам Кадыров. Скриншот фото "Чечня сегодня" от 05.11.24, https://t.me/chechnyatoday/25009

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

17-летний сын главы Чечни Адам Кадыров упомянут в должности секретаря Совета безопасности, хотя официального сообщения о назначении не публиковалось. Назначения на должности детей Рамзана Кадырова, и в частности Адама, который не может официально занимать этот пост, являются "делом семейным", указали правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 17-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова стал куратором МВД Чечни по региону, о чем было объявлено на совещании ведомства 31 марта. 27 марта стало известно, что приказом директора Росгвардии Адам Кадыров награжден ведомственной медалью "За боевое отличие". Награждение стало возможным из-за произвольной трактовки заслуг Кадырова-младшего руководством Росгвардии, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Пользователи соцсетей отреагировали ироническими комментариями на публикации о награждении Адама Кадырова медалью Росгвардии.

Ранее Адам Кадыров получил звание Героя Чечни и высшие государственные награды. Это произошло после того, как в сентябре 2023 года Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой Адам избивает Никиту Журавеля, арестованного по делу о сожжении Корана. Подробности собраны в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

Совет безопасности Чечни, отчитываясь о рабочей встрече, сообщил, что она проведена "в рамках исполнения поручения екретаря Совета безопасности Чеченской Республики Адама Рамзановича Кадырова". Сам Адам Кадыров на встрече не присутствовал, следует из сообщения в Telegram-канале ведомства от 21 апреля.

Чеченский политолог Руслан Кутаев заявил, что должность секретаря Совбеза лишь временная для Адама Кадырова.

"Секретарь Совбеза звучит громко и красиво. Хотя для Чечни это не такая значимая должность. В любом случае по достижении 18 лет лет Адаму Кадырову подготовят должность. Я прогнозирую, что это будет должность вице-премьера, а потом и пост премьера", - сказал Кутаев корреспонденту "Кавказского узла".

Председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* указала, что Адама Кадырова могут назвать секретарем Совбеза, даже если официального назначения не было.

"Как хотят, так и называют и так же назначают. То есть это просто чтобы угодить, даже без официального назначения они об этом говорят. Это же семья. Ну, забыли сказать официально! Что особенного? Дело семейное", - считает она.

С ней согласился правозащитник, знакомый с ситуацией в Чечне. 

"Официально он не может занимать никакую должность, особенно должность секретаря Совбеза", - сказал он на условиях анонимности.

Хамзат Кадыров, занимавший пост секретаря Совбеза с июля 2024 года, последний раз упоминался в этой должности в Telegram-канале ведомства 7 апреля. На сайте Совбеза Хамзат Кадыров к 23.30 мск по-прежнему числится в должности секретаря.

"Совбез Чечни до последнего времени возглавлял племянник Рамзана Кадырова – Хамзат Кадыров. А вот Адам Кадыров числился начальником отдела службы безопасности главы республики, то есть занимал должность главного охранника своего отца. А тут неожиданно объявился в качестве руководителя Совета безопасности ЧР", - прокомментировал сообщение о новой должности Адама Кадырова читатель "Кавказского узла".

В положении о Совете безопасности, выдержки из которого опубликованы на сайте совета, указано, что "совет формирует и возглавляет глава Чеченской Республики Р.А. Кадыров".

К 23.30 мск 22 апреля Рамзан Кадыров не сообщал о новой должности своего сына. На сайте главы Чечни также не содержится указа об этом назначении.

Отметим, что при этом в приложении к распоряжению администрации главы и правительства Чечни от 17 октября 2023 года "Об аппарате Совета безопасности Чеченской Республики" приведены квалификационные требования для госслужащего, который занимает пост заместителя секретаря Совета безопасности Чечни, то есть более низкую должность, чем у Адама Кадырова. Среди основных требований указаны высшее образование по направлению подготовки: "Управление персоналом", "Государственное и муниципальное управление", "Юриспруденция" или по специальности "Управление персоналом", "Государственное и муниципальное управление", "Юриспруденция" и не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности, следует из документа, размещенного в электронном фонде правовых и нормативно-технических документов.

У главы Чечни 10 родных детей – шесть дочерей (Айшат, Карина (Хадижат), Хеди (Хутмат), Табарик, Ашура и Эйшат) и четыре сына (Ахмат, Зелимхан, Адам, Абдуллах), говорится в биографической справке "Кавказского узла" о Рамзане Кадырове. 

Почти вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. По подсчетам, сделанным в 2018 году, около трети всех крупных чиновников в Чечне приходятся родственниками Кадырову, 23% - односельчане, еще 12% - друзья главы Чечни и их родственники. По мнению политологов, кадровая политика главы Чечни направлена на укрепление позиций его семьи и продвижение интересов клана Кадырова.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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