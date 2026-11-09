Дробышевский прокомментировал отмену своих лекций в Тбилиси

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Российский антрополог Станислав Дробышевский заявил, что не знал об отмене своих лекций в Тбилиси, воспринял отказ без сожаления и отметил, что готов читать лекции для грузинской аудитории в России.

Как писал "Кавказский узел", лекции российского антрополога Станислава Дробышевского были отменены в Тбилиси после того, как пользователи обратили внимание на его слова о том, что вся Грузия построена в советское время. Часть пользователей соцсети указала, что в Тбилиси множество храмов и общественных зданий досоветского времени, другие сочли, что Дробышевский говорил о жилой и социальной застройке.

Станислав Дробышевский прокомментировал 8 ноября отмену своих лекций в Тбилиси. Он заявил РБК, что и не знал, что лекции отменили, и добавил: "Ну и слава богу, будет у меня выходной".

Комментируя причину отказа, он заявил: "Видать, кому-то правда глаза режет. Демократия и свобода слова по-европейски. Они так туда рвались, что дорвались. Пусть теперь сидят, надувшись, без лекций". Также антрополог добавил, что готов читать лекции для грузинской аудитории и в России. "Или едут к нам, я всем лекции читаю, у нас и других лекторов много", - добавил он.

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