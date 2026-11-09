Жители 12 сел Дагестана остались без света из-за аварий

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Аварийные отключения электроэнергии произошли в 12 селах четырех районов Дагестана, без света остались 3780 домовладений.

Как писал "Кавказский узел", утром 8 ноября в результате аварии на электросетях без электричества остались жители пяти сел Тляратинского района Дагестана.

Без света остались 3 870 домовладений в 12 селах четырех районов Дагестана, пишет вечером 8 ноября МЧС по республике на своем официальном сайте. Ведомство при этом не привело названий как населенных пунктов, так и районов, о которых идет речь.

По данным МЧС республики, предварительной причиной отключения электроэнергии стало замыкание и обрыв ЛЭП. Отопления в указанных населенной пунктах индивидуальное, на природном газе или твердом топливе. Восстановлено электроснабжения, по предварительным данным, будет не ранее сегодняшнего дня.

Что касается отключения света утром 8 ноября, то, по данным ведомства, днем 8 ноября аварийно-восстановительные работы были завершены, электроснабжение было восстановлено.

Жители Дагестана неоднократно жаловались на длительные перебои с подачей электроэнергии, которые порой доводили до стихийных акций протеста. Так, 13 августа махачкалинцы перекрыли автомобильное движение из-за трехдневного отсутствия электроснабжения. Нерешенные проблемы в сфере ЖКХ являются фактором роста протестной активности в Дагестане, заявил 19 января руководитель управления МВД по СКФО Сергей Бачурин. Махачкалинцы согласились с его мнением. Летом 2025 года глава Дагестана признал, что система энергоснабжения в республике "работает на пределе", и сети "к таким нагрузкам не готовы". При этом чиновник отметил неэффективность и нерасторопность властей.