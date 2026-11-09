×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
00:54, 9 ноября 2026

Жители 12 сел Дагестана остались без света из-за аварий

Электрики. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Аварийные отключения электроэнергии произошли в 12 селах четырех районов Дагестана, без света остались 3780 домовладений.

Как писал "Кавказский узел", утром 8 ноября в результате аварии на электросетях без электричества остались жители пяти сел Тляратинского района Дагестана.

Без света остались 3 870 домовладений в 12 селах четырех районов Дагестана, пишет вечером 8 ноября МЧС по республике на своем официальном сайте. Ведомство при этом не привело названий как населенных пунктов, так и районов, о которых идет речь.

По данным МЧС республики, предварительной причиной отключения электроэнергии стало замыкание и обрыв ЛЭП. Отопления в указанных населенной пунктах индивидуальное, на природном газе или твердом топливе. Восстановлено электроснабжения, по предварительным данным, будет не ранее сегодняшнего дня.

Что касается отключения света утром 8 ноября, то, по данным ведомства, днем 8 ноября аварийно-восстановительные работы были завершены, электроснабжение было восстановлено.

Жители Дагестана неоднократно жаловались на длительные перебои с подачей электроэнергии, которые порой доводили до стихийных акций протеста. Так, 13 августа махачкалинцы перекрыли автомобильное движение из-за трехдневного отсутствия электроснабжения. Нерешенные проблемы в сфере ЖКХ являются фактором роста протестной активности в Дагестане, заявил 19 января руководитель управления МВД по СКФО Сергей Бачурин. Махачкалинцы согласились с его мнением. Летом 2025 года глава Дагестана признал, что система энергоснабжения в республике "работает на пределе", и сети "к таким нагрузкам не готовы". При этом чиновник отметил неэффективность и нерасторопность властей.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправьте сообщение, фото или видео через бот «Кавказского узла» в Telegram или через WhatsApp.
Telegram-бот
+358 46 564-7754
Мобильная форма
В Telegram - после перехода нажмите «Запустить бота» и отправьте сообщение. Фото и видео можно прикрепить через значок скрепки, выбрав пункт «Файл».

В WhatsApp - перейдите в чат с «Кавказским Узлом» и отправьте сообщение. Фото, видео и документы прикрепляются через значок скрепки.
Новости
Устранение аварии на электросетях. Фото: https://riadagestan.ru/ Число обесточенных из-за аварий сел в Дагестане возросло до 89

Из-за аварий на линиях электропередачи без подачи электричества остаются 89 сел в девяти районах Дагестана, сообщили в МЧС.

АЗС "Лукойл" в Калмыкии. Скриншот фото с сервиса "Яндекс. Карты". https://yandex.ru/profile/63475014909?lang=ru&utm_source=copy_link&utm_medium=social&utm_campaign=share Снижение цен на бензин на юге России стало результатом удешевления топлива на частных АЗС

Росстат отчитался о снижении цен на автомобильное топливо в 61 регионе России, больше всего бензин подешевел в Калмыкии и Кабардино-Балкарии. Речь идет о снижении цен на частных заправках, где в период дефицита цены были сильно завышены, на федеральных АЗС существенных изменений не произошло, рассказали местные жители.

Девушка, спасающаяся от семейного насилия, покидает родной дом. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Правозащитницы рассказали о последствиях для девушек с Северного Кавказа после побега от семейного насилия

Жертв семейного насилия из республик Северного Кавказа, которые были вынуждены сбежать и предать огласке свой случай, в случае возвращения назад в семью чаще всего ожидает лишение всех прав, ограничения свободы, принудительное замужество и даже убийство. Чаще всего главной ошибкой беглянок становятся попытки установить связь с прежними знакомыми, указали правозащитницы.

Власти назвали имя убитого в СВО бойца из Ахтынского района

Ярмет Ярметов убит на Украине. С начала спецоперации официально признаны убитыми не менее 2216 бойцов из Дагестана.

Дело о махинациях с аккаунтами на "Госуслугах". Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Приговор чиновникам из Каспийска за голосование с чужих аккаунтов не устроил жителей Дагестана

Суд в Каспийске приговорил трех чиновников, сотрудника МФЦ и программиста к ограничению свободы на сроки от двух лет до одного года, признав их виновными в махинациях с аккаунтами на "Госуслугах" шести тысяч горожан, использованных для голосования. Жители Дагестана, комментируя приговор в соцсети, сочли наказание слишком мягким и выразили опасения, что возможность доступа к аккаунтам на "Госуслугах" позволяет совершать и другие нарушения.

Устранение аварии в электросети. Фото: "Россети Северный Кавказ". Жители пяти сёл Дагестана остались без света после аварии

В результате аварии на электросетях остались без электричества жители населенных пунктов Тляратинского района.

Темы дня
Сотрудник полиции задерживает женщину. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пользователи соцсети призвали наказать силовиков за инцидент с Фатимой Алиевой

Электросеть. Фото: Грозный-Информ https://www.grozny-inform.ru/ Новые графики отключений света в Чечне вызвали жалобы жителей на круглогодичные перебои

Детский сад во Владикавказе. Фото: администрация Владикавказа Отчет властей о ремонте детсадов вызвал скепсис жителей Северной Осетии

Мансур Мовлаев. Фото: https://www.currenttime.tv/a/srok-i-deportatsiya-movlaeva/32622725.html Близкие Мовлаева объявили сбор на юридическую помощь

Персоналии
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
11:10, 9 ноября 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Мансур Мовлаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в ChatGPT
10:36, 9 ноября 2026
Мовлаев Мансур Мовсарович
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
11:07, 6 ноября 2026
Пашинян Никол Владимирович
События
17:33, 9 ноября 2026
Дело замглавы Анапы о превышении должностных полномочий дошло до суда
16:05, 9 ноября 2026
Боец из Волгоградской области убит на Украине
11:41, 9 ноября 2026
Стало известно имя убитого в СВО бойца из Урупского района
06:51, 9 ноября 2026
Боец из Сальского района убит в военной операции
03:53, 9 ноября 2026
Движение транспорта по перевалу перекрыто в Дагестане
02:53, 9 ноября 2026
Двое военных из Северной Осетии убиты на Украине
Все события дня
Кровная месть — как обычное убийство? Что предложила профессор из Дагестана
Кровная месть — как обычное убийство? Что предложила профессор из Дагестана
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Показать больше