Слова генерала полиции о ситуации в Дагестане нашли поддержку у махачкалинцев

Нерешенные проблемы с услугами ЖКХ вызывают недовольство жителей Дагестана и провоцируют рост протестной активности, заявил руководитель управления МВД по Северному Кавказу. Жители Махачкалы согласились с его мнением.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2025 года жители Редукторного поселка в Махачкале вышли на стихийную акцию протеста из-за отсутствия света в их домах. Администрация города после этого отчиталась, что энергоснабжение большинства домов восстановлено. На аналогичные проблемы жаловались жители и других районов города.

Чиновники обратили внимание на то, что в соцсетях распространяются призывы к массовым протестам против отключений электричества, и пригрозили ответственностью жителям Махачкалы за несанкционированные акции.

Заявление руководителя управления МВД по СКФО Сергея Бачурина было озвучено на заседании коллегии дагестанского МВД 19 января. "Нерешенные проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе с обеспечением населения энергоресурсами, вызывают недовольство у граждан и [это] ведет к росту протестной активности", - приводятся слова Бачурина в телеграм-канале окружного главка МВД.

На заявление генерал-полковника обратил внимание блогер Расул Асад. Он отметил, что Бачурин указал на то, о чём давно пишут и говорят местные активисты.

Это не просто бытовые неудобства, а триггер для роста социальной напряжённости

"Проблемы с водой, светом, отоплением и тарифами - это не просто бытовые неудобства, а триггер для роста социальной напряжённости, который ведет к росту протестной активности. Мы с коллегами пытаемся донести до людей, принимающих решения, простую мысль: игнорирование базовых потребностей граждан неизбежно приводит к протестным настроениям, и что проблема актуальная и она не выдуманная телеграм-каналами. Сегодня эти выводы прозвучали уже на официальном уровне", - написал Асад в своем телеграм-канале «Спросите у Расула».

Публичное заявление генерала полиции поддержали и рядовые жители Махачкалы. "Заявление генерала МВД очень верное. Люди в Дагестане устали от регулярных отключений света, воды и отопления. Ранее жители перекрывали дороги, выходили на акции протеста. Теперь они просто боятся последствий таких шагов, так как могут быть привлечены к уголовной ответственности", - сказал корреспонденту «Кавказского узла» махачкалинец Мурад.

Терпение людей не безгранично, и Бачурин правильно предупредил власти

"Мы в Редукторном поселке раньше перекрывали дороги, и сразу свет появлялся. Сейчас если и выйдут с такой целью, только женщины, так как мужчин сразу заберут в полицию. Но терпение людей не безгранично, и Бачурин правильно предупредил власти Дагестана, что последствия могут быть непредсказуемыми", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Набиула.

В ходе прямой линии 27 ноября 2025 года глава Дагестана Сергей Меликов обошел вниманием острые проблемы, а на вопросы, которые поднимались, дал лишь обтекаемые ответы. Жители республики ждали от Меликова разъяснений о постоянных отключениях электричества и воды, горящих свалках, росте цен на услуги ЖКХ и проезд.

Напомним, 8 января жители Каспийска пожаловались, что воды в их домах нет уже около недели, а многочисленные обращения в "Горводоканал" и администрацию города остаются без реакции.

15 января стало известно, что водоснабжение районов Каспийска, не восстановленное в нормальном режиме с конца декабря, прервано из-за новой аварии на водоводе. Двумя днями ранее, 13 января, следователи возбудили уголовное дело из-за длительного отсутствия водоснабжения в Каспийске.

В июле 2025 года жители Махачкалы пожаловались "Кавказскому узлу" на регулярные отключения электричества. По их словам, света порой не бывает от нескольких часов до нескольких суток. Сотрудник "Дагэнерго" рассказал тогда, что порой в городе остаются без света одновременно десятки тысяч человек. "Для быстрого исправления аварий не хватает людей, бригады выезжают с одной локации на другую. Ветхие сети не выдерживают нагрузок", - пояснил он.

Сергей Меликов летом 2025 года признал, что система энергоснабжения в республике "работает на пределе", и сети "к таким нагрузкам не готовы". При этом чиновник отметил неэффективность и нерасторопность властей.

"Я неоднократно поднимал вопрос нашего энергетического комплекса на федеральном уровне, в том числе предлагал начать реализацию комплексной программы развития энергосистемы региона. Все эти решения принимаются, но не так быстро, как нам всем хотелось бы. И хотя трудно увидеть результаты той огромной работы, которая проводится, они есть", - сказал он.