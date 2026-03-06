Дагестанские водители пожаловались на проблемы с выездом из Ирана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Водители большегрузов остаются на границе в Иране и не могут выехать, деньги и топливо заканчиваются, пожаловались водители из Дагестана. Глава ОНК Дагестана связал проволочки с пропуском машин с атакой беспилотников на Нахичевань.

Как писал "Кавказский узел", по данным в ночь на 2 марта из Ирана в Азербайджан было эвакуировано более 600 человек, в том числе 125 граждан России. За 3 марта через ППП "Астара" из Ирана в Азербайджан эвакуированы более 400 человек, в их числе две группы граждан России. Одна из групп российских граждан вылетела из Ленкоранского аэропорта в Москву на самолете МЧС.

Обращение дагестанских водителей опубликовал в своем Telegram-канале глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

"Мы находимся данный момент на территории Ирана, не можем выехать. Консульство России не обращают внимание не знаем, что делать", говорится в приложенном сообщении.

На видео мужчина от имени дагестанских водителей говорит, что на границе на территории Ирана находятся более полутора тысяч машин. "У нас топливо заканчивается, деньги закончились. Нас никто не запускает. Звонили в посольство - никто не берет трубку", - говорят водители на видео. Как следует из записи, в ней принимало участие около 20 человек.

"Все это из-за провокации со взрывом БПЛА в аэропорту Нахичеваня (Азербайджан), который <президент Азербайджана> Ильхам Алиев уверенно приписал Ирану. Иран же категорически отрицает причастность", - прокомментировал обращение Хадулаев.

Как писал "Кавказский узел", один дрон упал на территории терминала аэропорта Нахичеванской автономной республики, другой - рядом со школой в селе Шекерабад. Здание аэропорта повреждено. В ходе атаки дронов по Нахичеванской автономной республике пострадали четыре человека, их состояние стабильно. Президент Азербайджана потребовал извинений и расследования случившегося, а также наказания виновных.

Атака беспилотников на Нахичеванскую автономную республику, по всей вероятности, была преднамеренной, однако Азербайджан на первом этапе ограничится дипломатическими и политическими мерами, избегая прямой военной эскалации, считают аналитики в Баку.

"Ребят надо вызволить из этого ада, надо решить эту проблему на самом высоком уровне правительства РД и РФ", - прокомментировал Ali Abdusalam.