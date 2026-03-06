Зарифе Саутиевой запрещено уезжать из России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Освободившейся в декабре 2024 года после отбытия срока по "Ингушскому делу" Зарифе Саутиевой введен административный надзор - ей необходимо раз в месяц отмечаться в отделении, запрещено выезжать за пределы России и посещать массовые мероприятия.

Как писал "Кавказский узел", МВД потребовало ввести в отношении Зарифа Саутиевой надзорные ограничения: запрет на выезд из республики без разрешения полиции, требования находиться дома в ночное время и два раза в месяц отмечаться в отделении. В конце декабря 2024 года осужденная по делу об участии в протестах в Магасе против соглашения о границе с Чечней и изменения регионального закона о референдуме в 2018-2019 годах бывшая заместитель руководителя мемориального комплекса Ингушетии Зарифа Саутиева была освобождена из Зеленокумской женской колонии.

Семь ингушских активистов после протестного митинга в Магасе, участники которого выступили против соглашения о границе с Чечней, были обвинены в создании экстремистского сообщества и участии в нем. В декабре 2021 года суд приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к семи с половиной годам. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о деле лидеров ингушского протеста". 18 сентября 2024 года стало известно, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что власти России нарушили в отношении ингушской активистки Зарифы Саутиевой статью о запрете пыток и бесчеловечного обращения, и назначил ей 1000 евро компенсации.

В Ингушетии суд назначил административный надзор сроком на восемь лет в отношении освободившейся в декабре 2024 года из колонии фигурантки «Ингушского дела» Зарифы Саутиевой. Саутиева обязана раз в месяц отмечаться в МВД, ей запрещено покидать территорию России и сроком на один год запрещено посещать любые массовые мероприятия, пишет сегодня "Фортанга".

Иск о введении ограничений в отношении Саутиевой направило в суд МВД Ингушетии. Документ был подписан сотрудницей полиции по Назрановскому району Тамарой Томовой и начальником МВД района Ахмедом Нальгиевым.

В августе 2025 года подобный иск был подан в отношении супруга Саутиевой Исмаила Нальгиева, ему назначили надзор сроком на восемь лет. В июле суд назначил административный надзор сроком на восемь лет в отношении другого участника "Ингушского дела", Бараха Чемурзиева.

Все семь осужденных по "Ингушскому делу", дело которых было объединено в одно, вышли на свободу. Саутиева и Нальгиев после освобождения отпраздновали свадьбу.

