Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

28 февраля 2026 года Израиль и США начали наносить удары по Ирану. Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции. В ответ Иран начал обстрелы Израиля, американских военных объектов, а также гражданских целей на Ближнем Востоке. Эскалация военного конфликта вызвала разнонаправленную реакцию в России, Армении, Азербайджане и Грузии.

Жесткая позиция России

Россия выступила с наиболее жесткой риторикой, назвав происходящее «неспровоцированной агрессией» и предупреждая о риске глобальной войны

28 февраля 2026 года зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что США изначально не планировали договариваться с Ираном и назвал переговоры Вашингтона с Тегераном фикцией и прикрытием для военного удара. «Миротворец в очередной раз показал лицо. Все переговоры с Ираном – операция прикрытия. Никто в этом и не сомневался. Никто ни о чем особенно и не хотел договариваться», – написал он в соцсетях . Медведев также высказался о возможном развитии конфликта. По мнению зампреда Совбеза РФ, исход противостояния будет зависеть от того, «у кого больше терпения, чтобы дождаться бесславного конца своего врага».

2 марта в интервью ТАСС он добавил, что США на Ближнем Востоке ведут себя как свиньи, желая сохранить глобальное доминирование. Говоря о странах Европы, он заявил «Лизоблюдство и мерзость. Европейские вассалы с вожделением и восторгом вытирают лица после получения порции американо-израильской «желтой росы» прямо в глаза», – сказал политик. .

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи осудил «ничем не спровоцированное вооруженное нападение США и Израиля на Иран». Он также отметил, что Россия готова "содействовать поиску мирных развязок на базе международного права, взаимного уважения и баланса интересов", в том числе в Совете Безопасности ООН .

Министерство иностранных дел России назвало атаку США и Израиля на Иран «безрассудным шагом» и осудило действия Вашингтона и Тель-Авива. «Намерения агрессоров понятны и декларируются ими вполне открыто — разрушить конституционный строй и уничтожить руководство неугодного им государства, которое отказалось подчиняться силовому диктату и гегемонизму», Особую тревогу вызывает серийный характер осуществляемых Администрацией США на протяжении последних месяцев дестабилизирующих ударов по международно-правовым опорам миропорядка, среди которых – невмешательство во внутренние дела, отказ от угрозы силой или ее применения, мирное разрешение международных споров. Требуем немедленно вернуть ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования»— указано в сообщении .

Удары по Ирану были спланированы под прикрытием переговоров с Тегераном, эту тактику Запад уже апробировал с Минскими договоренностями, заявила 28 февраля представитель МИД России Мария Захарова. "Ни о каком выходе Ирана из переговоров, ни о каких резких шагах речи и не было, соответственно эти удары были спланированы, как сегодня многие говорили и у нас, и за рубежом, под прикрытием якобы ведущих переговоры тех, кто наносил эти удары", заявила она .

Сообщение о смерти духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, членов его семьи и иранских высокопоставленных должностных лиц в результате ракетно-бомбовых ударов США и Израиля встречены в Москве с возмущением и глубоким сожалением, заявили в российском МИДе. "Российская Федерация решительно и последовательно осуждает практику политических убийств и "охоты" на лидеров суверенных государств, которая противоречит базовым принципам цивилизованных межгосударственных отношений и грубо нарушает международное право", - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте МИД .

Владимир Путин не высказывался по поводу военной операции США и Израиля, но выразил соболезнования иранскому президенту Масуду Пезешкиану в связи со смертью верховного лидера Хаменеи. Глава российского государства попросил передать слова сочувствия близким Хаменеи, отметив, что его убийство было совершено «с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права» и отметил, что "в России аятоллу будут помнить как выдающегося государственного деятеля". .

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также осудила атаки на Иран, заявив об угрозе мировой безопасности из-за происходящего. Она направила Тегерану соболезнования в связи с гибелью Хаменеи .

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин оценил гибель верховного лидера Ирана, а также главы Генштаба и министра обороны страны как прискорбные новости для всего международного сообщества. «Пока мы имеем дело с совсем другими критериями. Иными словами, вместо привычного политико-дипломатического поля мы имеем дело с опьянением силой и вседозволенностью. Об этом надо говорить прямо и открыто» .

Постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза ООН, что агрессия, которой подвергся Иран, «может выйти далеко за его пределы». Он назвал военную операцию Израиля и США «настоящим предательством дипломатии» «в самый разгар переговоров, ровно так же, как это произошло в июне 2025 года", - сказал Небензя .

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, заявил, что происходящее нарушает все нормы международного права. «Государственная Дума решительно осуждает и считает недопустимым вмешательство в дела суверенного государства и преступную расправу над его законным лидером", - сказал Володин, отметив, что подобные действия несут неконтролируемую угрозу эскалации для всего региона. Он подчеркнул, что «всегда есть место диалогу, нельзя достигнуть компромиссов путем агрессии». .

Азербайджан балансирует меж двух огней

На фоне обострения отношений между Ираном и США Баку заявил об отказе предоставлять свою территорию для нанесения ударов по соседней стране, а президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил готовность способствовать снижению напряжённости . Аналитики сочли позицию Азербайджана по отношению к конфликту в Иране прагматичной.

2 марта Ильхам Алиев выразил соболезнования иранскому коллеге Масуду Пезешкиану в связи со смертью верховного лидера республики Али Хаменеи в первые часы военной операции, сообщалось на официальном сайте главы государства .

Из-за боевых действий в Иране приостановлены автобусные рейсы через территорию этой страны между Баку и Нахичеванской автономной республикой. МИД Азербайджана рекомендовал гражданам воздержаться от посещения Ирана и Израиля.

Через ППП "Астара" на границе Ирана и Азербайджана организована эвакуация с территории Ирана граждан разных стран, в том числе России.

Осторожная позиция Армении

Ереван отреагировал на войну в Иране крайне осторожно: власти ограничились выражением обеспокоенности и соболезнований, избегая прямых оценок действий США и Израиля.

28 февраля 2026 года иранцы провели демонстрацию в поддержку ударов США и Израиля по Ирану перед посольством Ирана в Ереване.

Власти Армении начали обсуждать события в Иране только 1 марта на заседании Совета Безопасности, где был представлен отчет происходящем вокруг Ирана, а также о деятельности созданной межведомственной рабочей группы.

2 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян направил президенту Исламской Республики Масуду Пезешкиану телеграмму с глубокими соболезнованиями в связи с гибелью граждан и руководства страны, включая духовного лидера Али Хаменеи. Он также похвалил Хаменеи за его «личную роль» в развитии армяно-иранских отношений t.

Действия властей спровоцировали критику со стороны парламентской оппозиции о том, что руководство страны полностью утратило чувство геополитической реальности, предпочитая заниматься внутренними предвыборными делами.

В тот же день глава МИД Армении Арарат Мирзоян в телефонном разговоре со своим иранским коллегой Сейедом Аббасом Арагчи, «выразил соболезнования семьям жертв в Иране, подчеркнув важность снижения напряженности и достижения мирного урегулирования» .

2 марта посол Ирана в Армении Халил Ширголами заявил, что граница с Арменией была закрыта на 24 часа «из-за проблем с системами, работающими на границе».

Грузия избегает громких заявлений

Тбилиси также занял выжидательную и сдержанную позицию, избегая громких заявлений о войне в Иране.

Иранцы, проживающие в Грузии, 28 февраля 2026 года собрались перед посольством страны в Тбилиси. Они поблагодарили президента США после ударов по Ирану и заявили, что режим аятоллы Хаменеи должен быть свергнут, сообщило издание Publika. "Мы счастливы, спасибо <президенту США Дональду> Трампу, спасибо <премьер-министру Израиля> Биньямину Нетаньяху", - заявляли протестующие, держащие иранские и американские флаги.

2 марта правительство Грузии распространило заявление в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, в котором выразило соболезнования как Ирану, так и Израилю. «Выражаем соболезнования иранскому народу и Исламской Республике Иран, где продолжающиеся военные действия унесли жизни наибольшего числа людей, в том числе верховного лидера, других политических лидеров, многих невинных граждан и десятков детей. Выражаем соболезнования нашему дружественному еврейскому народу и Израилю в связи с гибелью мирных жителей в результате боевых действий. Правительство Грузии выражает полную солидарность странам Персидского залива, с которыми Грузию связывает особое партнёрство», – говорится в заявлении. .

Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили на платформе X выразила поддержку народу Ирана и обвинила иранское руководство в отказе от переговоров и жестоком обращении с собственным населением .

Примечания