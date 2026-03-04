Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
28 февраля 2026 года Израиль и США начали наносить удары по Ирану. Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции. В ответ Иран начал обстрелы Израиля, американских военных объектов, а также гражданских целей на Ближнем Востоке. Эскалация военного конфликта вызвала разнонаправленную реакцию в России, Армении, Азербайджане и Грузии.
Жесткая позиция России
Россия выступила с наиболее жесткой риторикой, назвав происходящее «неспровоцированной агрессией» и предупреждая о риске глобальной войны
28 февраля 2026 года зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что США изначально не планировали договариваться с Ираном и назвал переговоры Вашингтона с Тегераном фикцией и прикрытием для военного удара. «Миротворец в очередной раз показал лицо. Все переговоры с Ираном – операция прикрытия. Никто в этом и не сомневался. Никто ни о чем особенно и не хотел договариваться», – написал он в соцсетях 1. Медведев также высказался о возможном развитии конфликта. По мнению зампреда Совбеза РФ, исход противостояния будет зависеть от того, «у кого больше терпения, чтобы дождаться бесславного конца своего врага».
2 марта в интервью ТАСС он добавил, что США на Ближнем Востоке ведут себя как свиньи, желая сохранить глобальное доминирование. Говоря о странах Европы, он заявил «Лизоблюдство и мерзость. Европейские вассалы с вожделением и восторгом вытирают лица после получения порции американо-израильской «желтой росы» прямо в глаза», – сказал политик. 2.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи осудил «ничем не спровоцированное вооруженное нападение США и Израиля на Иран». Он также отметил, что Россия готова "содействовать поиску мирных развязок на базе международного права, взаимного уважения и баланса интересов", в том числе в Совете Безопасности ООН 3.
Министерство иностранных дел России назвало атаку США и Израиля на Иран «безрассудным шагом» и осудило действия Вашингтона и Тель-Авива. «Намерения агрессоров понятны и декларируются ими вполне открыто — разрушить конституционный строй и уничтожить руководство неугодного им государства, которое отказалось подчиняться силовому диктату и гегемонизму», Особую тревогу вызывает серийный характер осуществляемых Администрацией США на протяжении последних месяцев дестабилизирующих ударов по международно-правовым опорам миропорядка, среди которых – невмешательство во внутренние дела, отказ от угрозы силой или ее применения, мирное разрешение международных споров. Требуем немедленно вернуть ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования»— указано в сообщении 4.
Удары по Ирану были спланированы под прикрытием переговоров с Тегераном, эту тактику Запад уже апробировал с Минскими договоренностями, заявила 28 февраля представитель МИД России Мария Захарова. "Ни о каком выходе Ирана из переговоров, ни о каких резких шагах речи и не было, соответственно эти удары были спланированы, как сегодня многие говорили и у нас, и за рубежом, под прикрытием якобы ведущих переговоры тех, кто наносил эти удары", заявила она 5.
Сообщение о смерти духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, членов его семьи и иранских высокопоставленных должностных лиц в результате ракетно-бомбовых ударов США и Израиля встречены в Москве с возмущением и глубоким сожалением, заявили в российском МИДе. "Российская Федерация решительно и последовательно осуждает практику политических убийств и "охоты" на лидеров суверенных государств, которая противоречит базовым принципам цивилизованных межгосударственных отношений и грубо нарушает международное право", - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте МИД 6.
Владимир Путин не высказывался по поводу военной операции США и Израиля, но выразил соболезнования иранскому президенту Масуду Пезешкиану в связи со смертью верховного лидера Хаменеи. Глава российского государства попросил передать слова сочувствия близким Хаменеи, отметив, что его убийство было совершено «с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права» и отметил, что "в России аятоллу будут помнить как выдающегося государственного деятеля". 7.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также осудила атаки на Иран, заявив об угрозе мировой безопасности из-за происходящего. Она направила Тегерану соболезнования в связи с гибелью Хаменеи 8.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин оценил гибель верховного лидера Ирана, а также главы Генштаба и министра обороны страны как прискорбные новости для всего международного сообщества. «Пока мы имеем дело с совсем другими критериями. Иными словами, вместо привычного политико-дипломатического поля мы имеем дело с опьянением силой и вседозволенностью. Об этом надо говорить прямо и открыто» 9.
Постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза ООН, что агрессия, которой подвергся Иран, «может выйти далеко за его пределы». Он назвал военную операцию Израиля и США «настоящим предательством дипломатии» «в самый разгар переговоров, ровно так же, как это произошло в июне 2025 года", - сказал Небензя 10.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, заявил, что происходящее нарушает все нормы международного права. «Государственная Дума решительно осуждает и считает недопустимым вмешательство в дела суверенного государства и преступную расправу над его законным лидером", - сказал Володин, отметив, что подобные действия несут неконтролируемую угрозу эскалации для всего региона. Он подчеркнул, что «всегда есть место диалогу, нельзя достигнуть компромиссов путем агрессии». 11.
Азербайджан балансирует меж двух огней
На фоне обострения отношений между Ираном и США Баку заявил об отказе предоставлять свою территорию для нанесения ударов по соседней стране, а президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил готовность способствовать снижению напряжённости 12. Аналитики сочли позицию Азербайджана по отношению к конфликту в Иране прагматичной.
2 марта Ильхам Алиев выразил соболезнования иранскому коллеге Масуду Пезешкиану в связи со смертью верховного лидера республики Али Хаменеи в первые часы военной операции, сообщалось на официальном сайте главы государства 13.
Из-за боевых действий в Иране приостановлены автобусные рейсы через территорию этой страны между Баку и Нахичеванской автономной республикой. МИД Азербайджана рекомендовал гражданам воздержаться от посещения Ирана и Израиля.
Через ППП "Астара" на границе Ирана и Азербайджана организована эвакуация с территории Ирана граждан разных стран, в том числе России.
Осторожная позиция Армении
Ереван отреагировал на войну в Иране крайне осторожно: власти ограничились выражением обеспокоенности и соболезнований, избегая прямых оценок действий США и Израиля.
28 февраля 2026 года иранцы провели демонстрацию в поддержку ударов США и Израиля по Ирану перед посольством Ирана в Ереване.
Власти Армении начали обсуждать события в Иране только 1 марта на заседании Совета Безопасности, где был представлен отчет происходящем вокруг Ирана, а также о деятельности созданной межведомственной рабочей группы.
2 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян направил президенту Исламской Республики Масуду Пезешкиану телеграмму с глубокими соболезнованиями в связи с гибелью граждан и руководства страны, включая духовного лидера Али Хаменеи. Он также похвалил Хаменеи за его «личную роль» в развитии армяно-иранских отношений 14t.
Действия властей спровоцировали критику со стороны парламентской оппозиции о том, что руководство страны полностью утратило чувство геополитической реальности, предпочитая заниматься внутренними предвыборными делами.
В тот же день глава МИД Армении Арарат Мирзоян в телефонном разговоре со своим иранским коллегой Сейедом Аббасом Арагчи, «выразил соболезнования семьям жертв в Иране, подчеркнув важность снижения напряженности и достижения мирного урегулирования» 15.
2 марта посол Ирана в Армении Халил Ширголами заявил, что граница с Арменией была закрыта на 24 часа «из-за проблем с системами, работающими на границе».
Грузия избегает громких заявлений
Тбилиси также занял выжидательную и сдержанную позицию, избегая громких заявлений о войне в Иране.
Иранцы, проживающие в Грузии, 28 февраля 2026 года собрались перед посольством страны в Тбилиси. Они поблагодарили президента США после ударов по Ирану и заявили, что режим аятоллы Хаменеи должен быть свергнут, сообщило издание Publika. "Мы счастливы, спасибо <президенту США Дональду> Трампу, спасибо <премьер-министру Израиля> Биньямину Нетаньяху", - заявляли протестующие, держащие иранские и американские флаги.
2 марта правительство Грузии распространило заявление в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, в котором выразило соболезнования как Ирану, так и Израилю. «Выражаем соболезнования иранскому народу и Исламской Республике Иран, где продолжающиеся военные действия унесли жизни наибольшего числа людей, в том числе верховного лидера, других политических лидеров, многих невинных граждан и десятков детей. Выражаем соболезнования нашему дружественному еврейскому народу и Израилю в связи с гибелью мирных жителей в результате боевых действий. Правительство Грузии выражает полную солидарность странам Персидского залива, с которыми Грузию связывает особое партнёрство», – говорится в заявлении. 16.
Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили на платформе X выразила поддержку народу Ирана и обвинила иранское руководство в отказе от переговоров и жестоком обращении с собственным населением 17.
Примечания
- https://t.me/medvedev_telegram/636
- Медведев назвал лизоблюдством и мерзостью реакцию ЕС на удары по Ирану // ТАСС, 02.03.2026.
- Лавров в разговоре с Арагчи осудил вооруженное нападение США и Израиля на Иран //ТАСС 28.02.2026.
- Заявление МИД России в связи с вооруженной агрессией США и Израиля против Ирана // mid.ru/ru/foreign_policy/news/2083284/
- Захарова сравнила тактику Запада по Ирану с поведением по минским договоренностям // ТАСС, 28.02.2026
- Россия решительно осуждает практику политических убийств и "охоты" на лидеров суверенных государств - МИД РФ // Интефакс, 01.03.2026.
- http://www.kremlin.ru/events/president/news/79238
- Матвиенко осудила атаки США и Израиля на Иран // Lenta.ru, 01.03.2026
- Карасин назвал новость о гибели верховного лидера Ирана прискорбной // РИА "Новости",01.03.2026.
- Небензя назвал операцию против Ирана предательством дипломатии // РИА «Новости», 01.03.2026.
- ГД осудила вмешательство в дела Ирана и расправу над его законным лидером // ТАСС, 01.03.2026.
- https://mfa.gov.az/az/news/no05526
- https://president.az/ru/articles/view/71738
- https://www.primeminister.am/hy/condolence/item/2026/03/02/Prime-Minister-condolence-Iran-Presiden
- Армения, Азербайджан и Грузия проявляют осторожность на фоне обострения конфликта с Ираном // ОС-медиа, 02.03.2026.
- Правительство Грузии распространяет заявление в связи с ситуацией на Ближнем Востоке // 1tv.ge, 02.03.2026.
- https://x.com/Zourabichvili_S/status/2027714885023371342