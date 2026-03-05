Житель Новороссийска задержан за публичные призывы к поджогу больниц
50-летний житель Новороссийска обвинен в опубликованных в соцсети призывах к поджогу больниц.
По версии следствия, в марте 2024 года обвиняемый, находясь в Новороссийске, в публичной группе одной из социальных сетей разместил комментарий, направленный на возбуждение ненависти и вражды к медицинским работникам. В ходе допроса обвиняемый признал вину.
Как уточнили в пресс-службе МВД России по региону, житель Новороссийска в соцсети призывал к поджогу зданий больниц. Дома у мужчины изъяли системный блок и мобильные телефоны. Какая причина побудила гражданина пропагандировать насилие по отношению к медикам, в правоохранительных органах не уточняют.
Следователями следственного отдела Новороссийска 50-летнему местному жителю предъявлено обвинение в публичном возбуждении ненависти и вражды с угрозой применения насилия .
"Кавказский узел" также писал, что в начале февраля стендапера Артемия Останина осудили на 5 лет и 9 месяцев за монологи про безногого мужчину и воображаемый диалог с Иисусом Христом. Комик вину не признал.
