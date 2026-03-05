Житель Новороссийска задержан за публичные призывы к поджогу больниц

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

50-летний житель Новороссийска обвинен в опубликованных в соцсети призывах к поджогу больниц.

По версии следствия, в марте 2024 года обвиняемый, находясь в Новороссийске, в публичной группе одной из социальных сетей разместил комментарий, направленный на возбуждение ненависти и вражды к медицинским работникам. В ходе допроса обвиняемый признал вину.

Как уточнили в пресс-службе МВД России по региону, житель Новороссийска в соцсети призывал к поджогу зданий больниц. Дома у мужчины изъяли системный блок и мобильные телефоны. Какая причина побудила гражданина пропагандировать насилие по отношению к медикам, в правоохранительных органах не уточняют.

Следователями следственного отдела Новороссийска 50-летнему местному жителю предъявлено обвинение в публичном возбуждении ненависти и вражды с угрозой применения насилия 1 .

