Семь военных из Карачаево-Черкесии убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Волдемар Петров, Станислав Дураков, Расул Сарыев и еще четверо их земляков убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти назвали имена как минимум 190 убитых там военных из Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", к 21 февраля представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми на Украине по меньшей мере 4297 бойцов из СКФО, в том числе 183 - из Карачаево-Черкесии.

Имена семерых убитых в зоне боев на Украине военных из Карачаево-Черкесии обнародовала администрация Урупского района республики. Чиновники отчитались о передаче родственникам бойцов их посмертных наград.

Пятеро военнослужащих - Волдемар Петров, Денис Судаков, Евгений Старостенко, Расул Сарыев и Анатолий Перегородиев посмертно награждены орденами Мужества. Посмертную медаль “За отвагу” получил Станислав Дураков, а Андрей Грабовский был посмертно награжден медалью Суворова, следует из сообщения в Telegram-канале муниципалитета.

Возраст и детали биографий убитых военных в сообщении администрации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 190 военнослужащих из Карачаево-Черкесии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Администрации районов Карачаево-Черкесии сравнительно нечасто сообщают имена убитых на Украине военных из республики. Чиновники Урупского района, в частности, ранее назвали имена двух убитых, Михаила Пырочкина и Анатолия Попова.

Реальные потери среди комбатантов с Северного Кавказа могут быть значительно выше официально признанных. Эта ситуация характерна для всех регионов СКФО, но особенно актуальна для Чечни. Рамзан Кадыров в феврале 2023 года призвал руководителей регионов не разглашать число убитых. "Не понимаю, когда руководители регионов трубят о количестве погибших в СВО. У меня вопрос: для чего? Не надо манипулировать на теме наших героев, писать, что в таком-то регионе погибло столько-то, а в другом - столько", - заявил он.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь 12 тысяч рублей в месяц", - рассказала, в частности, вдова одного из убитых.