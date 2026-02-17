Муфтияты республик Северного Кавказа назвали даты начала Рамадана

Муфтият Дагестана объявил первым днем месяца Рамадан 19 февраля. В Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии первым днем священного месяца и поста назначено 18 февраля.

Как писал "Кавказский узел", в 2025 году месяц Рамадан начался 1 марта, эта дата совпала во всех республиках Северного Кавказа. Тем не менее, северокавказские муфтияты нередко объявляют датой начала Рамадана дни, отличные от тех, что устанавливает ДУМ России. Местные богословы при этом ориентируются на появление Луны в небе. Так, в 2024 году в большинстве республик Северного Кавказа днем начала Рамадана было объявлено 11 марта, но в Дагестане первым днем Рамадана духовное управление установило 12 марта.

Рамадан - девятый месяц мусульманского лунного календаря, месяц поста (ас-саум), духовного и нравственного очищения, а также укрепления веры и воли. Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. В соборных мечетях Северного Кавказа в дни Рамадана каждый вечер проходят коллективные ифтары (разговения), говорится в справке "Кавказского узла" о Рамадане.

В мечетях Кабардино-Балкарии, Чечни, Ингушетии и Карачаево-Черкесии с сегодняшнего дня начинаются дополнительные молитвы священного месяца Рамадан.

"В связи с тем что увидели новую Луну, завтра 18 февраля является первым днем Священного месяца Рамадан. Соответственно сегодня, 17 февраля, во всех мечетях КБР начнут совершать тарауих намаз", - сообщило сегодня Духовное управление мусульман республики в своем Telegram-канале.

"акую же дату начала Рамадана назвали Духовные управления мусульман Чечни и Карачаево-Черкесии. “Завтра, в среду, 18 февраля 2026 года - первый день Рамадана", - сообщается в Telegram-канале ДУМ республики.

"Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесской Республики объявляет первым днем поста 18 февраля", - проинформировал канал республиканского муфтията.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сегодня поздравил мусульман республики с Рамаданом, также назвав первым днем строгого поста 18 февраля. Ранее, 13 февраля, он распорядился сократить рабочий день в период Рамадана на один час, "чтобы всем было комфортно соблюдать пост". "Органы государственной власти, местного самоуправления, учреждения, предприятия и организации должны учитывать это в своей работе. (...) Торговым организациям республики рекомендовано работать не менее чем до 23.00 и не допускать роста цен на продукты", - говорится в сообщении официального Telegram-канала главы республики.

Муфтият Дагестана, в свою очередь, назвал первым днем Рамадана 19 февраля. "Завтра, 18 февраля - первый тарауих намаз", - сообщил глава комитета по определению дат лунных месяцев при Совете алимов Дагестана Магди Мутаилов. Видео с заявлением богослова опубликовано в официальном канале муфтията.

На странице Духовного управления мусульман Северной Осетии даты начала Рамадана для республики не объявлены. Последняя публикация на странице управления в соцсети во "ВКонтакте", информирующая о переизбрании Хаджимурата Гацалова муфтием республики, была сделана три дня назад, 14 февраля.

Совет улемов ДУМ России объявил даты начала и конца Рамадана еще в конце января. Согласно сообщению на сайте ДУМ РФ, Рамадан в этом году наступит с заходом солнца 18 февраля, при этом первым днем поста следует считать 19 февраля, а последним днем - 19 марта.