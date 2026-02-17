Боец из Дагестана убит на Украине

Мехраб Казиев из Магарамкентского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине официально признаны убитыми там не менее 1810 военных из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 16 февраля чиновники и силовики назвали имена как минимум 1809 убитых на Украине военнослужащих из Дагестана.

О передаче посмертных наград родным погибшего в военной операции Мехраба Казиева сообщила сегодня администрация Магарамкентского района своем в Telegram-канале.

"Медаль Жукова и ведомственная медаль "Участнику специальной военной операции" были переданы его отцу, жителю села Новый аул", - говорится в сообщении администрации.

24 января администрация Магарамкентского района сообщала, что в зоне СВО убиты Алик Абдулкадиров и Мирза Шахгусейнов.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинским фронте не менее 1810 военных из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.