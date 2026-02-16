×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
21:24, 16 февраля 2026

Контрактник из Дагестана убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Яраш Шамшидов из Махачкалы убит в военной операции на Украине. С ее начала официально признаны убитыми не менее 1809 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 15 февраля чиновники и силовики назвали имена как минимум 1808 убитых на Украине военнослужащих из Дагестана. 

В Махачкале состоялось торжественное открытие мемориальной плиты, посвящённой убитому  участнику специальной военной операции Ярашу Шамшидову, сообщила сегодня администрация города в Telegram-канале.

Яраш Шамшидов родился 16 декабря 1984 года в селе Ботаюрт Хасавюртовского района. В 2017 году окончил Дагестанский государственный педагогический университет. С 2005 по 2022 год проходил службу в органах внутренних дел. В феврале 2023 года подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации, служил в одном из полков морской пехоты Каспийской флотилии. 27 февраля 2024 года убит в посёлке Зеленополье Артёмовского района Донецкой Народной Республики, говорится в сообщении администрации.

5 декабря 2025 года власти Махачкалы  сообщали, что в зоне СВО убит Магомедали Курбанов.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинским фронте не менее 1809 военных из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - возмущается супруга Василия Штылуна, получившая за убитого в 2022 году мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны". 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
21:11, 16 февраля 2026
Суд арестовал главу министерства в Краснодарском крае
20:39, 16 февраля 2026
Полиция не разрешила провести в центре Тбилиси митинг памяти Навального*
17:48, 16 февраля 2026
Дальнобойщик из Азербайджана обвинен в шпионаже в Дагестане
17:13, 16 февраля 2026
Военный из Волгоградской области убит в зоне СВО
15:23, 16 февраля 2026
Житель Волгограда задержан на акции у памятника жертвам репрессий
10:01, 16 февраля 2026
Источники сообщили о задержании министра ГО и ЧС по Кубани
Все события дня
Новости
Зайнаб Мусаева, жительница села Новое Гадари. 13 февраля 2026 г. Скриншот видео https://t.me/newsnnt/11826
18:46, 16 февраля 2026
Сельчане в Дагестане пожаловались на отсутствие детского сада
Сотрудник полиции надевает наручники на мужчину. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
17:48, 16 февраля 2026
Дальнобойщик из Азербайджана обвинен в шпионаже в Дагестане
Стоп-кадр видеообращения участников СВО к Сергею Меликову. 15 февраля 2026 г. Скриншот видео https://t.me/KAIF_Dagestana/24827
11:01, 16 февраля 2026
Участники СВО пожаловались Меликову на отсутствие дороги к своему селу
Яма на улице Ирчи Казака. Стоп-кадр видео "Сапа Кавказ", https://t.me/sapakavkaz/6455
22:42, 15 февраля 2026
Проволочки с ремонтом дорог возмутили махачкалинцев
Магомед Магомедов. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Чародинского района от 11.02.26, https://t.me/mo_charodinskiy_rayon/13825
20:44, 15 февраля 2026
Боец из Дагестана убит в военной операции
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:41, 13 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главный клан Кавказа - семья Кадырова

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Последние записи в блогах
Фото
14:39, 12 февраля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
В Дагестане школьника и его родителей заподозрили в непатриотизме
Фото
11:15, 11 февраля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Мертвые души. В Дагестане пытаются вернуть в бюджет украденные миллионы
Фото
13:00, 21 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
В Дагестане у главы района суд конфисковал 33 миллиона рублей
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Зарема Мусаева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
16 февраля 2026, 19:31
Суд в Грозном отменил приговор Зареме Мусаевой

Афиша концерта группы Anacondaz в Ереване. Иллюстрация "Кавказского узла" создана при помощи ИИ в программе Copilot
16 февраля 2026, 16:53
Фото со сторонниками СВО стало причиной требований отмены концерта Anacondaz в Ереване

Акция студентов университета имени Илии. Кадр видеосюжета телеканала Pirveli
13 февраля 2026, 23:58
Стихийная акция студентов предварила собрание на проспекте Руставели

Здание горсуда Черкесска. Фото: пресс-служба суда
13 февраля 2026, 20:45
Суд огласил обвинение по коррупционному делу брата главы Ингушетии

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше