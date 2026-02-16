Контрактник из Дагестана убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Яраш Шамшидов из Махачкалы убит в военной операции на Украине. С ее начала официально признаны убитыми не менее 1809 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 15 февраля чиновники и силовики назвали имена как минимум 1808 убитых на Украине военнослужащих из Дагестана.

В Махачкале состоялось торжественное открытие мемориальной плиты, посвящённой убитому участнику специальной военной операции Ярашу Шамшидову, сообщила сегодня администрация города в Telegram-канале.

Яраш Шамшидов родился 16 декабря 1984 года в селе Ботаюрт Хасавюртовского района. В 2017 году окончил Дагестанский государственный педагогический университет. С 2005 по 2022 год проходил службу в органах внутренних дел. В феврале 2023 года подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации, служил в одном из полков морской пехоты Каспийской флотилии. 27 февраля 2024 года убит в посёлке Зеленополье Артёмовского района Донецкой Народной Республики, говорится в сообщении администрации.

5 декабря 2025 года власти Махачкалы сообщали, что в зоне СВО убит Магомедали Курбанов.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинским фронте не менее 1809 военных из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - возмущается супруга Василия Штылуна, получившая за убитого в 2022 году мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны".