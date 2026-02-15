×

Кавказский узел

RU
Лента новостей
22:42, 15 февраля 2026

Проволочки с ремонтом дорог возмутили махачкалинцев

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Яма на дороге по улице Ирчи Казака не закопана уже 173 дня, указали махачкалинцы, установившие у ямы "счетчик". Глава Центра управления регионом возложил ответственность за окончание ремонта на ресурсоснабжающую организацию.

На улице Ирчи Казака неизвестные установили огромный перекидной календарь, который отсчитывает срок существования большой огороженной ямы. По словам местных жителей, он демонстрирует халатность лиц, ответственных за дорожную ситуацию. Судя по календарю, яму не могут залатать уже 171 день — больше пяти месяцев, пишет "Сапа Кавказ". 

Черновик сегодня опубликовал другое видео с места - на нем срок ремонта на "отрывном календаре" уже 173 дня.

На видео отреагировал глава Центра управления регионом (ЦУР) Дагестана Исрафил Исрафилов

Он указал, что в ЦУР регулярно фиксируют такие случаи, когда ресурсоснабжающие организации бросают место проведенных работ без должного ремонта. "По этой конкретной ситуации обращения в адрес ресурсоснабжающей организации направлялись неоднократно", - отметил он.

"Очень хочется, чтобы итогом взаимодействия были не формальные ответы, а конкретный результат - устраненное нарушение дорожного полотна", - указал он в своем Telegram-канале.

"Кавказский узел" также писал, что чиновники администрации Махачкалы и управления ЖКХ попали под следствие по делу о халатности после инцидента с автомобилем, который съехал в канал имени Октябрьской Революции. Жители города неоднократно просили обезопасить дорогу после многочисленных случаев падений машин в канал.

