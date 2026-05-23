Кавказский узел

12:20, 23 мая 2026

Дороги и дворы домов подтоплены в Кабардино-Балкарии после дождей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Подтопления дворовых территорий и автодорог зафиксированы в Аушигере, Нартане и Озреке.

Как писал "Кавказский узел", 16 мая после обильных осадков река Хеу вышла из берегов и размыла временную объездную дорогу, оборудованную на время капитального ремонта моста на автодороге в селе Герпегеж Черекского района. В результате жители сотни домов остались без транспортного сообщения. К 17 мая была организована временная переправа через реку.

На фоне обильных дождей в нескольких населенных пунктах произошло подтопление дворовых территорий и автодорог, сообщил сегодня в своем телеграм-канале глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. "Это, в том числе, населенные пункты Аушигер, Нартан, Озрек", - пояснил он.

В Терском районе, за пределами населенных пунктов, частично осыпался 120-метровый участок берега реки Терек. "Пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены. Оперативные группы МЧС и муниципалитетов несут дежурство во всех проблемных зонах", - отчитался чиновник.

По состоянию на 12.18 мск, под публикацией Кокова не размещено ни одного комментария, хотя возможность оставлять комментарии включена.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня и ближайшей ночью в селе Нартан умеренный дождь. Умеренные осадки ожидаются и 24 мая. Прогнозируемая скорость ветра в эти дни не превышает 2 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Напомним, паводки, прошедшие в конце марта - начале апреля на Северном Кавказе, стали одними из самых разрушительных за последние годы. В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних. При этом в Кабардино-Балкарии дожди были небольшими.

Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
