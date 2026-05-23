Дороги и дворы домов подтоплены в Кабардино-Балкарии после дождей

Подтопления дворовых территорий и автодорог зафиксированы в Аушигере, Нартане и Озреке.

Как писал "Кавказский узел", 16 мая после обильных осадков река Хеу вышла из берегов и размыла временную объездную дорогу, оборудованную на время капитального ремонта моста на автодороге в селе Герпегеж Черекского района. В результате жители сотни домов остались без транспортного сообщения. К 17 мая была организована временная переправа через реку.

На фоне обильных дождей в нескольких населенных пунктах произошло подтопление дворовых территорий и автодорог, сообщил сегодня в своем телеграм-канале глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. "Это, в том числе, населенные пункты Аушигер, Нартан, Озрек", - пояснил он.

В Терском районе, за пределами населенных пунктов, частично осыпался 120-метровый участок берега реки Терек. "Пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены. Оперативные группы МЧС и муниципалитетов несут дежурство во всех проблемных зонах", - отчитался чиновник.

По состоянию на 12.18 мск, под публикацией Кокова не размещено ни одного комментария, хотя возможность оставлять комментарии включена.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня и ближайшей ночью в селе Нартан умеренный дождь. Умеренные осадки ожидаются и 24 мая. Прогнозируемая скорость ветра в эти дни не превышает 2 метров в секунду.

Напомним, паводки, прошедшие в конце марта - начале апреля на Северном Кавказе, стали одними из самых разрушительных за последние годы. В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних. При этом в Кабардино-Балкарии дожди были небольшими.

Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".