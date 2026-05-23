Боец из Хасавюрта убит в военной операции
Ибрагим Гамзатов убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1949 бойцов из Дагестана.
Как писал "Кавказский узел", к 21 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1948 бойцов из Дагестана.
В администрации Хасавюрта 19 мая был передан орден Мужества отцу убитого в военной операции Ибрагима Гамзатова, сообщила 22 мая на своем сайте администрация города. Подробности биографии бойца в публикации не приведены.
Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1949 бойцов из Дагестана.
Ранее о смерти бойца СВО из Хасавюрта стало известно 21 мая. Тогда мэрия сообщила, что в боях убит Арслан Джантамиров.
"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Никаких официальных почестей его семье оказано не было. В военкомате сказали, что якобы даже страховки "Согаза" нет. Якобы их не страховали… Никто больше не ответил, в том числе военная прокуратура", - рассказала родственница одного из них.
