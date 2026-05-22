Житель Ставрополья признан виновным в участии в террористической организации

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Южный окружной военный суд приговорил к 14 годам лишения свободы 43-летнего жителя Кисловодска, признав его виновным в передаче представителю террористов фото и видео "Визит-центра интерактивного музея истории и природы парка".

По версии суда и следствия, 43-летний мужчина был приверженцем радикально-экстремистских взглядов. В 2025 году он добровольно вступил в международную террористическую организацию.

По заданию иностранных кураторов, он произвел разведку "Визит-центра интерактивного музея истории и природы парка" в Кисловодске. Используя мобильный телефон, мужчина снял фотографии и записал видео здания, а полученные сведения направил представителю незаконной группировки, сообщила пресс-служба прокуратуры Ставропольского края в Telegram-канале.

Он признан виновным в участии в деятельности террористической организации 1 . "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к 14 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Прокуратура не уточнила, о какой именно террористической организации идет речь и какие именно преступления планировал совершать обвиняемый. В прокуратуре отметили, что подсудимый являлся "приверженцем радикально-экстремистских взглядов", не поясняя, в чем именно его взгляды заключались.

Согласно данным картотеки суда, последний приговор обвиняемому по этой статье был вынесен 20 мая. Имя обвиняемого в карточке дела, которое поступило на рассмотрение 14 апреля, скрыто.

