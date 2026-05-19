20:38, 19 мая 2026

Один выходной объявлен в Кабардино-Балкарии по случаю Курбан-байрама

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

27 мая в Кабардино-Балкарии объявлено нерабочим днем в связи с мусульманским праздником Курбан-байрам.

Как писал "Кавказский узел", 18 мая власти Дагестана объявили 27, 28 и 29 мая выходными днями в связи с празднованием Курбан-байрама, который в этом году отмечается в среду, 27 мая. Таким образом, в республике будет пять выходных дней подряд, включая субботу и воскресенье 30 и 31 мая. Дни с 27 по 29 мая также объявлены нерабочими в Чечне.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) – праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести своего сына в жертву. Он приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа – паломничества в Мекку. Мясом животных, принесенных в жертву во время Курбан-байрама, принято угощать малоимущих, а также родственников и друзей.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков объявил день праздника Курбан-байрам нерабочим днем в республике. Нерабочим будет только один день, говорится в указе, размещенном сегодня на сайте правительства региона.

"В связи с обращением Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарской Республики по случаю праздника Курбан-байрам постановляю: объявить 27 мая 2026 года в КБР нерабочим днем", - говорится в тексте указа.

14 мая из международного аэропорта "Нальчик" вылетел первый рейс в хадж в Саудовскую Аравию. Аэропорт "Нальчик" планирует около 14 рейсов с учетом обратного вылета и перевезет почти 3000 паломников за май-июнь, из них 700 человек из Кабардино-Балкарии, сообщало государственное телевидение КБР.

Полетная программа рассчитана не только на жителей Кабардино-Балкарии: прямыми рейсами смогут воспользоваться паломники из Карачаево-Черкесии, Ставропольского края, Крыма и других регионов, которые столкнулись с проблемой ограничений авиасообщений и с ситуацией в Персидском заливе. Для них организованы дополнительные рейсы.

Паломничество к мусульманским святыням в Мекке является одним из пяти основных столпов ислама. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Обычно паломничество в Мекку совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря. Кроме того, существует так называемый "малый хадж" - умра.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

