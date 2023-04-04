04 апреля 2023, 13:32

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Хадж - паломничество в Мекку, один из пяти столпов ислама – предписаний, обязательных для исполнения, перечисленных в хадисе пророка Мухаммада.

,В хадисе пророка Мухаммада сказано: "Ислам основывается на пяти (столпах): свидетельстве о том, что нет бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад - Посланник Аллаха, совершении молитвы, выплате закята, совершении хаджа и соблюдении поста в Рамадан" .

Мусульманам хадж предписано было совершать в конце девятого года хиджры, т.е. после переселения мусульман из Мекки в Медину, где они из гонимой общины стали государственным образованием .

Указаниями же на то, что совершение хаджа относится к обязательных (фард) для мусульман действий, служат Коран, Сунна, и единодушное мнение всех членов мусульманской общины (иджма).

В Коране сказано: "Там - ясные знамения для людей - место Ибрахима, и тот, кто вошел в него, безопасен. А у Аллаха - на людях обязательство хаджа к Дому, - для тех, кто в состоянии совершить путь к нему" (сура 3:97) .

Известно много хадисов, в которых говорится о достоинствах хаджа. Так, например, Пророк (мир ему) сказал: "Тот, кто совершит хадж ради Аллаха, не приблизившись к своей жене и не совершив ничего греховного и недостойного, вернется (домой таким же), каким (был он в тот день), когда родила его мать" .

Отсюда становится понятным желание практически каждого мусульманина совершить хадж и стремление к исполнению этого обряда. На мусульманина возложена обязанность совершить хадж один раз в жизни, а тот, кто захочет совершить его неоднократно, может делать это как дополнительное поклонение.

Обязательные условия совершения хаджа

Вместе с тем хадж, как и малое паломничество (умра) имеет свои условия для совершения. Паломник обязан быть:

Мусульманином.

Этот постулат является необходимым для выполнения любого религиозного действия, предписанного исламом.

Совершеннолетним.

Достижение возраста половой зрелости является необходимым условием обязательности хаджа, но не является необходимым условием его действительности и позволительности. Хадж, совершенный ребенком, является действительным, но такой хадж рассматривается как добровольное паломничество. Это означает, что по достижении соответствующего возраста человек должен будет совершить предписанный исламом хадж .

Здравомыслящим.

Наличие разума является необходимым условием обязательности хаджа, безумец не обязан совершать его.

Свободным.

Невольник не обязан совершать хадж в силу того, что он не располагает возможностью.

Иметь возможность (материальную и физическую) для совершения хаджа. Возможностью совершить хадж считается наличие материального состояния для поездки на хадж и обратно, деньги на необходимые расходы во время пребывания в Мекке и Медине, а также на необходимые расходы для содержания и обеспечения своей семьи во время его отсутствия .

Наличие возможности совершить хадж является обязывающим условием, а не позволяющем его совершение. Например, если бедный человек отправится в путь с целью совершения предписанного хаджа и это создаст для него затруднения, совершение такого хаджа будет действительным, и он будет считаться хаджи.

В то же время уважительными причинами для несовершения хаджа лично являются опасность пути, а также болезни и физические недостатки. В подобных случаях состоятельному мусульманину следует либо отправить в хадж другого человека, либо распорядиться о выделении на это необходимой суммы в своем завещании.

По мазхабу Абу Ханифа, если женщине для того, чтобы добраться до Мекки, потребуется более суток, то условием для совершения хаджа становится сопровождение ее в пути близким родственником (махрамом) или мужем. По мнению аш-Шафии, женщинам разрешается совершать предписанный хадж и без сопровождения мужа или махрама, если она отправится в путь вместе с другими достойными доверия женщинами, что обеспечит ей безопасность .

Помимо всего для хаджа имеется определенный период. Временем для совершения хаджа является месяцы Шавваль, Зуль-каида и первые девять дней месяца Зуль-хиджа. Умру в отличие от хаджа можно совершить в любое время года .

Последовательность хаджа

Хадж имеет пять составляющих для совершения: намерение, стояние на горе Арафат, совершение тавафа (семикратный обход вокруг Каабы), са'ю (хождение семь раз между холмами Сафа и Марва), удаление (бритье) волос с головы. Умра имеет такие же составляющие, кроме стояния на горе Арафат. При невыполнении одного из этих составляющих хадж считается недействительным.

Для совершения хаджа и умры существует три способа: таматту' - в сроки, указанные для хаджа сначала вступают в умра, а когда наступает время непосредственно хаджа, совершают хадж, киран - намерения совершить хадж и умра и совершение необходимых действий хаджа, ифрад - совершение хаджа, а затем умры .

Намерение осуществляется при вхождении в состояние ихрама, надевание куска белой ткани (изара) и произнесение тальбии (прославление Всевышнего, начинающегося словами "Ляббайка" ("Вот я перед Тобой, Господь!"). Ихрам можно сравнить с началом совершения намаза. Его действительность отражается на действительности всего обряда хаджа

Необходимым условием действительности состояния ихрама являются:

1. Отказ от вступления в половую связь до дня стояния (вукуф) на Арафате для тех, кто совершает хадж, или до обхода Каабы для совершающих умру. Если паломник совершит половое сношение до дня стояния на Арафате, его хадж станет недействительным. В подобном случае следует принести в жертву овцу и продолжать все необходимые обряды, как паломник совершал бы их, если бы его хадж не стал недействительным, но в будущем хадж нужно совершить заново.

2. Запрет охотиться: убивать дичь, указывать на нее другим или исполнять обязанности проводника во время охоты. Запрещено также рубить деревья и собирать листву на территории Харама.

3. Запрет носить сшитую одежду и обувь: смысл запрета в том, чтобы паломники отказались от любой роскоши и ограничились изаром и накидкой (рида), которые символизируют проявление им смирения и покорности. Изар должен напоминать паломнику об облачении в саван после смерти и Судном дне, когда все люди будут нагими и босыми.

4. Отказ от покрытия головы и лица: от прямых лучей солнца дозволено лишь использование зонтика

5. Запрещается нанесение благовоний на одежду и тело и использование масла для умягчения кожи

6. Нельзя брить или стричь голову и бороду, стричь ногти.



Вторым предписанным элементом хаджа является стояние на горе Арафат в определенное время. Период, который отводится для стояния, начинается сразу после полудня девятого Зуль-хиджа и завершается с появлением утренней зари в десятый день этого месяца, который является первым из дней жертвоприношения.

Если человек не примет участия в обряде стояния хотя бы в течение непродолжительного времени, это будет означать, что он не совершил хадж. Как правило, совершив в Мекке утреннюю молитву 8-го Зуль-хиджа, паломник должен отправиться в долину Мину после восхода солнца.

В Мине паломнику следует совершить полуденную, послеполуденную, вечернюю и ночную предписанные молитвы, провести там ночь и по возможности совершить там же утреннюю молитву в день стояния на Арафате.

После восхода солнца паломник должен направиться из Мины к Арафату, повторяя тальбийу. Местом стояния является вся долина Арафат, за исключением вади Урана, находящегося к западу от мечети Намира. На Арафате паломник должен заниматься мольбой и восхвалением Всевышнего почти до наступления времени полуденной молитвы.

Незадолго до азана ему следует удовлетворить голод и жажду и совершить полное или частичное омовение, поскольку так поступал Пророк. Затем направиться к мечети Намира и выслушать хутбу, с которой к собравшимся обратится имам, следуя примеру имама, паломник совершает объединенную полуденную и послеполуденную молитвы .

После молитвы паломнику следует усердно и смиренно обращаться к Аллаху с мольбами и просьбами. Так он проводит остаток дня до захода солнца. После чего руководитель хаджа покидает это место вместе с людьми, перемещаясь в местность Муздалифа. Здесь совершаются совместно вечерняя и ночная молитвы. Ночевка в Муздалифе, где паломник встречает рассвет, после чего проводит там еще некоторое время, является обрядом, относящимся к категории "сунна му'аккада". Поступать так обязаны все паломники, за исключением слабых, например, больных, стариков и женщин. Находясь ночью в Муздалифе, следует совершать молитвы, поминать Аллаха и обращаться к нему с мольбами, поскольку эта ночь не только следует за днем стояния на Арафате и предшествует дню праздника, но и проводится на территории Харама.

После утреннего намаза паломник вновь идет в долину Мина для совершения обряда бросания камешков. Желательно в Муздалифе набрать семь камешков для бросания в большой столб, что же касается остальных камешков, то их можно набрать по сторонам дороги или вообще где угодно, собирать же их поблизости от столбов нежелательно. Камешки рекомендуется омыть водой, поскольку они предназначены для одного из видов поклонения Аллаху. По достижении Мины утром 10-го Зуль-хиджа паломник должен подойти к большому столбу (джАмруат аль-'акаба), который находится на границе долины Мина со стороны Мекки. Паломник не должен совершать никаких действий, пока он не бросит камешки в большой столб. Паломник должен встать на расстоянии пяти локтей от столба так, чтобы Мина оказалась от него справа, а Мекка - слева, и повернуться к столбу лицом, после чего один за другим бросить в него семь камешков, каждый раз произнося слова: "С именем Аллаха, Аллах велик, вопреки шайтану, в угоду Милостивому" (Би-сми-Лляhи, Аллаhу Акбар, рагман ли-ш-шайтани ва ридан ли-р-Рахман).

Бросив первый камешек, паломник должен прекратить произносить тальбийу. Начинать бросать камешки следует с рассветом 10-го Зуль-хиджа, а заканчивать - с рассветом следующего дня.

В тот же день происходит жертвоприношение. Паломникам, которые совершают только хадж, принести в жертву животных является сунной (рекомендуемым деянием), а для тех, кто совершает "хаджж аль-киран" или "хаджж ат-та-матту'", это является обязательным.

После этого паломник должен побрить голову или укоротить все волосы на длину фаланги пальца. Достаточно обрить или укоротить волосы и на четверти поверхности головы, но брить голову частично порицается. Если же волос у человека нет, то согласно сунне, следует провести бритвой по четверти поверхности головы .

Третьим предписанным элементом хаджа является обход Каабы. После бросания камешков, жертвоприношения и бритья паломник в тот же день должен направиться в Мекку для совершения обхода Каабы. Лучше всего сделать это в первый день жертвоприношения, если же по каким-либо причинам такой возможности у паломника не будет, обход можно совершить во второй или третий день.

Передают со слов Ибн 'Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, что Посланник Аллаха (мир ему), совершил обход Каабы в день жертвоприношения, после чего вернулся в Мину, где совершил полуденную молитву . После обхода Каабы паломнику следует подойти к источнику Замзам, повернуться лицом к Каабе и выпить воды из него сидя или стоя.

Паломнику, который намерен перейти к выполнению обряда рекомендуемого ритуального бега (сай), следует подойти к Черному камню и прикоснуться к нему, а потом выйти из Запретной мечети через ворота ас-Сафа и подняться на холм ас-Сафа так, чтобы ему была видна Кааба. В целом ритуальный бег, который начинается на холме ас-Сафа и завершается на холме аль-Марва, включает в себя семь таких циклов.

Лучше всего совершить обряд ритуального бега после предписанного обхода Каабы, поскольку "са'й" является рекомендуемым элементом хаджа, и его предпочтительно совершать после обязательного. Переходить к ритуальному бегу сразу после обхода Каабы не обязательно, хотя в соответствии с сунной эти обряды следует выполнять один за другим.

Иначе говоря, если паломник не сделает это сразу в силу каких-либо уважительных причин или для того, чтобы отдохнуть, в этом не будет ничего дурного.

Ритуальный бег между холмами ас-Сафа и аль-Марва напоминает паломникам об истории Священного Дома Аллаха, построенного двумя благородными Пророками Ибрахимом и Исмаилом, мир им обоим. Кроме того, этот обряд служит напоминанием и о том, кто первым бегал между этими холмами, то есть о матери Исмаила Хаджар, мир ей, что частично объясняет смысл этого обряда .

После завершения Ид-аль-Адха (праздника жертвоприношения, Курбан-байрам) и дней ташрика (3 дня жертвоприношения) хаджи покидают как правило Мекку и совершают зиярат (посещение) могилы Пророка Мухаммада в Медине.

К посещению могилы Пророка мусульман побуждает содержание целого ряда хадисов. Например, сообщается, что Пророк (мир ему) сказал: "(Любой человек,) который совершит хадж и посетит меня после моей смерти, будет подобен тому, кто посетил меня при моей жизни" .

Могила его расположена внутри мечети Пророка. Наряду с этим паломники посещают кладбище сподвижников и другие достопримечательные места.

Хадж в современной России

В 1990 году хадж совершили уже около полутора тысяч человек. После распада СССР количество паломников из России в Мекку и Медину неуклонно росло. В 2000 году в хадж выехало более 3 тысяч, в 2007 году — около 18 тысяч, а после ежегодное число российских паломников достигло 25 тысяч. От 60 до 80% совершающих хадж мусульман из России составляют выходцы из Северного Кавказа, в основном - дагестанцы.

В настоящее время в России вопросами организации и обеспечения хаджа занимается Совет по хаджу, образованный всеми мусульманскими духовными управлениями как общественное объединение. С 2003 года существует должность уполномоченного по хаджу при правительстве РФ. С 2010 года эту должность занимает сенатор Ильяс Умаханов - представитель Дагестана в Совете федерации России .

Саудовская Аравия выделяет квоты для всех стран, из которых в хадж едут мусульмане. Данная квота пропорциональна общему количеству правоверных живущих в том или ином государстве в размере один паломник на тысячу человек. В 2015 году квота для паломников из РФ была снижена до 16 400 человек. Объяснялось это трудностями самой КСА в приеме паломников из-за реконструкции Мечети Харам в Мекке .

В 2016 году квота также составила 16 400 паломников. Из них более шести тысяч мест предназначено для жителей Дагестана, три тысячи - жителям Чечни, две тысячи - жителям Ингушетии.

В 2017 году квоту на хадж для исповедующих ислам жителей России увеличили на 25%, до 20,5 тысяч мест .

В начале 2020 года была достигнута договорённость об увеличении российской ежегодной квоты на 5 тысяч мест – до 25 тысяч человек. Однако позднее, в связи с пандемией, Саудовская Аравия запретила всем иностранным гражданам большое паломничество к святыням ислама. Паломничество совершили только жители Саудовской Аравии, при этом 70% квоты было предоставлено тем из них, кто имеет гражданство других государств. Остальные 30% паломников были из числа местных работников здравоохранения и правоохранителей, уже переболевших коронавирусом.

В 2021 году в хадже приняли участие только 60 тысяч человек, и только резиденты Саудовской Аравии .

В 2022 году, на фоне эпидемиологической обстановки, Саудовская Аравия сократила всем странам первоначальную квоту на хадж в два раза и ввела для паломников возрастной ценз в 65 лет. Для российских мусульман квота составляла 11 318 человек .

В 2023 году квота на хадж для паломников из России в Мекку и Медину вернулась к допандемийному уровню и составляет 25 тысяч мест

Примечания