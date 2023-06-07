Первая группа ингушских паломников отправилась в Саудовскую Аравию

07 июня 2023, 10:04

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В Саудовскую Аравию вылетела первая в этом году группа из 200 ингушских паломников. Квота на хадж для жителей Ингушетии составляет в этом году 1,3 тысячи мест, сообщили власти республики.

Как писал "Кавказский узел", в этом году стоимость поездки в хадж выросла в среднем на 2000 долларов, сообщил представитель хадж-индустрии в Дагестане. Самостоятельно организовать паломничество практически невозможно, так как следует учесть массу нюансов, поэтому лучше обратиться к хадж-операторам, отметили опрошенные "Кавказским узлом" жители Дагестана.

Хадж (один из пяти основных столпов ислама) – это паломничество в священную для мусульман Мекку. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Паломничество в Мекку совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря и завершается праздником жертвоприношения Курбан-байрам.

Сегодня в Саудовскую Аравию отправился первый рейс с паломниками из Ингушетии, сообщило Минпромсвязи республики. "200 ингушских паломников вылетели 7 июня в 6:40 из аэропорта «Магас». В этот же день в 17:50 на святые земли отправится второй рейс с таким же количеством людей", - говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.

Паломники на самолете прилетят в Джидду, затем на автобусах доберутся до гостиниц, а в обратную сторону перелеты будут организованы из Медины, говорится в публикации.

"Всего из аэропорта «Магас» будет совершено 14 авиарейсов, последний запланирован на 19 июня. К жителям республики присоединятся паломники из соседних регионов", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы главы Ингушетии, квота на хадж для жителей республики составляет 1,3 тысячи мест, сообщает сегодня "Интерфакс-Юг".

Сбор паломников проводится на автостоянке старого автовокзала, оттуда на автобусах их доставляют к терминалу аэропорта "Магас". "Среди них есть люди преклонного возраста, есть люди не совсем крепкие здоровьем, и конечно, для них важен комфорт. Мы об этом позаботились, обеспечив прямые рейсы из нашего аэропорта и подвоз к ним паломников общественным транспортом", - приводит агентство слова главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова.

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