Жители Киранца объявили круглосуточную блокаду трассы 

25 апреля 2024, 16:02

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Принявшие участие в кампании против делимитации армяно-азербайджанской границы жители села Киранц Тавушской области установили круглосуточное дежурство на межгосударственной автотрассе М6.

Как информировал "Кавказский узел", по данным МВД Армении, сегодня во время акций протеста против делимитации армяно-азербайджанской границы в Ереване силовики задержали 17 человек, еще 12 человек были задержаны в Ноемберяне.

Дорога Киранц – Воскепар является участком межгосударственной автотрассы М6, которая проходит от грузино-армянской границы до Ванадзора (через Лорийскую и Тавушскую области). Автотрасса является важнейшим участком дорожной сети Армении, сообщается на сайте Armroad.am.

Жители села Киранц, протестующие против делимитации армяно-азербайджанской границы установили круглосуточное дежурство на автодороге Киранц – Воскепар. Водителям автомобилей, которые едут в Тбилиси и обратно, следует объезжать место проведения акции протеста по маршруту Ванадзор – Алаверди, заявили в администрации села Киранц.

"Дорога Киранц – Воскепар остается блокированной шестой день", – сообщил корреспонденту "Кавказского узла" староста села Киранц Камо Шагинян.

В акции принимают участие от 50 до 500 человек в зависимости от времени суток, уточнил он. "Ночью установлено дежурство. Попеременно дежурим, периодически сменяя друг друга. Сдаваться жители не собираются", – сказал староста.

Протестующие открывают проезд по трассе только для экстренных служб, добавил Шагинян. "В частности, буквально сегодня пропустили катафалк", – рассказал он.

Староста села уточнил, что водители машин объезжают место проведения акции протеста по трассе Ванадзор – Алаверди – Баграташен. Стычек или других инцидентов с силовиками или провластными активистами не происходило, отметил Шагинян.

Напомним, ранее стало известно, что ученики старших классов школы в селе Баганис Тавушской области Армении отказались идти на занятия в знак протеста против делимитации армяно-азербайджанской границы. Сегодня протестующие против делимитации армяно-азербайджанской границы заблокировали автодорогу Ереван – Бавра, а жители Тавуша перекрыли мост в селе Киранц. Заблокированными также остаются дороги Ереван – Гюмри и Ереван – Горис.

Протесты против делимитации границы начались в Тавушской области 19 апреля.

Предпосылки сложившейся в Тавушской области ситуации аналитики видят в том, как проводилось разграничение между Арменией и Азербайджаном после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". В справке "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан" "Кавказский узел" рассказывает, на что претендуют стороны конфликта.

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