Школьники Баганиса присоединились к протесту против делимитации

25 апреля 2024, 11:02

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В знак протеста против делимитации армяно-азербайджанской границы ученики старших классов школы в селе Баганис Тавушской области Армении отказались идти на занятия.

Как информировал "Кавказский узел", протесты против делимитации границы в Тавушской области начались 19 апреля. Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий. 24 апреля полиция отчиталась о задержании 13 человек на одной из акций протеста. Сегодня ночью акции протеста продолжили жители общин Воскепар и Киранц.

О бойкоте школьных занятий в селе Баганис в знак протеста против делимитации армяно-азербайджанской границы сообщила инициативная группа "Тавуш во имя Отчизны" на своей странице в соцсети Facebook*.

"Борьба. День седьмой. Баганис. Армения. Против лжи и фальсификации, во имя истины и справедливости", – сказано в публикации, перевод которой выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Школу бойкотируют ученики старших классов, рассказал бывший староста села Баганис Нарек Саргсян. "Это сознательная акция", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Школа рассчитана на 450 учеников, но по факту в ней учатся порядка 80 детей, добавил он.

По данным, опубликованным на официальном сайте администрации Тавуша, в селе Баганис, по состоянию на 1 января 2017 года, проживали 885 человек. В селе есть средняя школа и детский сад.

Предпосылки сложившейся в Тавушской области ситуации аналитики видят в том, как проводилось разграничение между Арменией и Азербайджаном после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". В справке "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан" "Кавказский узел" рассказывает, на что претендуют стороны конфликта.

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