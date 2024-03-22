Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан

22 марта 2024, 15:19

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Азербайджан требует от Армении немедленно освободить четыре села в районе линии соприкосновения и ставит вопрос по еще четырем эксклавным селам. Никол Пашинян готов отдать четыре села до начала процесса делимитации границ, но заявляет о 31 армянском селе, находящемся под азербайджанским контролем. "Кавказский узел" рассказывает, на какие территории претендуют Азербайджан и Армения.

Чего хочет Баку

В начале марта 2024 года Азербайджан потребовал от Армении освободить восемь сел на границе. Речь шла о четырех неэксклавных селах на границе Тавушской области Армении и Газахского района Азербайджана – Баганис-Айрум, Ашагы Аскипара (армянское название: Нижний Воскепар), Хейримлы и Гызылгаджылы и четырех эксклавных – Юхары Аскипара (армянское название: Верин Воскепар), Софулу, Бархударлы и Кярки (армянское название: Тигранашен) – в Араратской области .

Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев объявил, что "принадлежность поселений Юхары Аскипара, Софулу, Бархударлу в Тавушской области Армении, а также Кярки в Араратской области, бесспорна и они подлежат немедленному освобождению" .

Вопрос о четырех эксклавных селах, согласно заявлению пресс-службы Мустафаева, будет решаться в рамках процесса делимитации армяно-азербайджанской границы .

На что согласен Пашинян

18 марта 2024 года на встрече с жителями сел Воскепар, Баганис и Воскеван Никол Пашинян заявил, что власти Армении начали демаркацию и делимитацию, чтобы не допустить войны с Азербайджаном. Для этого, по его словам, необходимы демаркация границы и компромисс в передаче населенных пунктов в пользу Баку .

Село Воскепар находится на границе, с азербайджанской стороны находится Ашагы Аскипара (Нижний Воскепар). Село Воскеван граничит с селом Кушчу-Айрум, принадлежащем Азербайджану. Село Баганис расположено на территории Армении, на азербайджанской территории находится другое село – Баганис Айрум.

Глава администрации Тавушского района Нвер Бегларян предупредил, что жители сел Воскепар, Баганис и Воскеван, а также города Ноемберяна готовы перекрыть дороги и организовать само­оборону в случае передачи населенных пунктов региона Азербайджану. Армянские политики призвали отказаться от сдачи сел.

Безлюдные территории и ключевые дороги

Территории в Тавушской области на северо-востоке Армении, на которые претендует Азербайджан, большей частью необитаемы или мало заселены .

Серьезная проблема для Армении в случае передачи сел Баку связана с дорогами межгосударственного значения. Села расположены в непосредственной близости от двух таких дорог. В Тавушском районе, рядом с этими селами проходит дорога, связывающая Армению с Грузией. И в случае передачи сел трасса оказывается под наблюдением Азербайджана и, по сути, Армения может быть отрезана от Грузии. Также по территориям проходит трубопровод, по которому в страну поступает газ. Часть серпантинной дороги, которая связывает села, заходит на территорию Азербайджана .

На пресс-конференции 12 марта 2024 года Пашинян заявил о планах Армении построить на границе с Азербайджаном новые отрезки дороги вместо тех, которые выходят за границы бывшей Армянской ССР, чтобы исключить блокаду армянских сел .

На что претендует Армения

Со слов Пашиняна, говоря о передаче четырех сел, Азербайджан отказывается признать, что "под азербайджанской оккупацией находятся жизненно важные территории 31 села Армении". Часть из них перешла под контроль Азербайджана ещë в 1990-х годах во время первой карабахской войны, другая — в результате азербайджанских вторжений 2021−2022 годов. Баку назвал эти заявления “необоснованными” .

До проведения делимитации государственной границы совершенно безосновательно заявлять о том, что земли, принадлежащие 31 селу Армении, "оккупированы", заявили в аппарате заместителя премьер-министра Азербайджана .

Речь идет о 31 неанклавном поселении :

– в Тавушской области: Беркабер, Саригюх, Севкар, Вазашен, Паравакар, Мовсес, Арцваберд, Чинари, Айгедзор;

– в Сюникской области: Каджаранц, Салвард, Горайк, Сарнакунк, Ангегакот, Агиту, Нораван, Вагатин, Веришен, Хознавар, Тех, Неркин Анд;

– в Араратской области: Паруйр Севак;

– в Гегаркуникской области: Сотк, Кут, Норабак, Неркин Шоржа, Верин Шоржа, Акунк, Кахакн, Кутакан;

– в области Вайоц Дзор: Джермук.

Армянская сторона также имеет на территории Азербайджана анклав Арцвашен площадью 40 квадратных километров.

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