Выросло число пострадавших при столкновениях у парламента Армении

13 июня 2024, 01:21

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Число пострадавших в результате столкновений протестующих с полицией возле здания парламента Армении увеличилось до 98 человек.

Как писал "Кавказский узел", 12 июня силовики стянули спецтехнику, в том числе водометы к зданию парламента, куда прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян. В ходе столкновений противников премьера с полицией силовики применили светошумовые гранаты. Как минимум 30 человек пострадали, а 98 участников акции протеста были задержаны.

Сторонники движения "Тавуш во имя родины" с 9 июня продолжают круглосуточную акцию протеста с требованием отставки премьер-министра у здания парламента. Лидер движения, архиепископ Баграт Галстанян призвал оппозиционные парламентские фракции созвать внеочередное заседание для обсуждения отставки действующего правительства и формирования нового. Депутаты двух оппозиционных фракций предложили парламенту Армении провести внеочередное заседание по этому вопросу, но спикер Нацсобрания назначил обсуждение проекта послания об отставке правительства на 17 июня, а парламентская комиссия по государственно-правовым вопросам на два месяца отложила обсуждение инициативы из-за отсутствия основного докладчика.

К полуночи в медицинские центры Еревана обратились за помощью 98 человек, пострадавших в ходе разгона акции протеста у здания парламента. По информации Минздрава Армении, в это число входят и демонстранты, и полицейские, передал корреспондент “Кавказского узла”.

66 человек, получив необходимую медпомощь, были выписаны из медицинских учреждений. Еще 32 пациента оставлены на лечение - у них, как отметили в ведомстве, ранения легкой и средней степени тяжести.

МВД Армении сообщило, что полиция продолжает мониторинг на месте инцидента у парламента, на перекрестке улиц Баграмяна и Демирчяна в Ереване.

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