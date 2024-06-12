Силовики задержали 98 участников протестов в Ереване

12 июня 2024, 22:31

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В полицейские участки доставлены 98 участников акции неповиновения, в столкновениях пострадали 10 силовиков, заявило МВД Армении. За медпомощью обратились 79 человек, сообщил Минздрав.

Как писал "Кавказский узел", члены и сторонники движения "Тавуш во имя родины" с 9 июня продолжают круглосуточную акцию протеста с требованием отставки премьер-министра у здания парламента. Сегодня силовики стянули спецтехнику, в том числе водометы к зданию парламента, где находился премьер-министр Армении Никол Пашинян. Полиция отчиталась о задержании 70 участников протестов у здания парламента, силовики применили против протестующих светошумовые гранаты. Представители движения заявили о раненых, по данным Минздрава, пострадали не менее 30 человек.

9 июня лидер движения "Тавуш во имя родины" архиепископ Баграт Галстанян призвал оппозиционные парламентские фракции созвать внеочередное заседание для обсуждения отставки действующего правительства и формирования нового. Депутаты двух оппозиционных фракций предложили парламенту Армении провести внеочередное заседание по этому вопросу. Совет парламента Армении отклонил ходатайство оппозиции о срочном внеочередном заседании, спикер Нацсобрания назначил обсуждение проекта послания об отставке правительства на 17 июня. Парламентская комиссия по государственно-правовым вопросам на два месяца отложила обсуждение инициативы по отставке правительства Армении из-за отсутствия основного докладчика.

О задержании 98 участников акции протеста корреспонденту «Кавказского узла» сообщили в пресс-службе МВД Армении.

По словам представителя ведомства, их задержали за административное правонарушение, предусмотренное 182 статьей КоАП «Неподчинение законному требованию полиции».

"Также в ходе столкновений пострадали 10 полицейских", - отметил сотрудник пресс-службы.

По данным на 22.15 (21.15 мск) в результате событий на проспекте Баграмяна за медицинской помощью обратились 79 гражданских лиц и полицейских. Шесть пациентов были выписаны после получения необходимой медицинской помощи, сообщил сегодня Минздрав Армении в своем telegram-канале.

Напомним, движение "Тавуш во имя родины" с 10 мая проводит акции неповиновения с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за ситуации с границей. Лидер движения "Тавуш во имя родины", архиепископ Баграт Галстанян выбран кандидатом в премьер-министры от протестного движения. Жители Армении поддерживают требование об отставке Пашиняна, но отсутствие четких политических целей не позволяет сторонникам Галстаняна получить широкую поддержку, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Массовые акции протеста начались в Армении после того, как 19 апреля Баку и Ереван договорились о согласовании армяно-азербайджанской границы на ее северном участке по линии на момент распада СССР. 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране участков границы, определенных при делимитации.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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