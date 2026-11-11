Контрактник из Калмыкии убит в Белгородской области
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Владимир Мухамбетов из Городовиковска убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине власти и силовики признали убитыми как минимум 273 бойца из Калмыкии.
Как писал "Кавказский узел", к 9 ноября власти и силовики признали убитыми в специальной военной операции на Украине как минимум 272 бойца.
Владимир Мухамбетов родился 12 апреля 1978 года в Городовиковске. После окончания 11 классов поступил в училище, где получил профессию шофера и газоэлектросварщика. Срочную службу проходил в Астрахани, сообщило государственное РИА "Калмыкия".
В августе 2023 года он подписал контракт для участия в СВО. Службу нес гранатометчиком первого мотострелкового батальона. В апреле 2025 года пропал без вести во время выполнения боевого задания на территории Белгородской области.
Мухамбетов посмертно награжден медалью Суворова и медалью "За отвагу". Был женат, у него осталось трое детей.
Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 273 комбатантов из Калмыкии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Ранее сообщалось, что в военной операции был убит Андрей Цветков из Городовиковска.
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. В частности, вдова одного из убитых рассказала, что без тела батальон не осуществлял выплат в связи с гибелью военнослужащего.
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