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20:31, 11 ноября 2026

Контрактник из Калмыкии убит в Белгородской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Владимир Мухамбетов из Городовиковска убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине власти и силовики признали убитыми как минимум 273 бойца из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", к 9 ноября власти и силовики признали убитыми в специальной военной операции на Украине как минимум 272 бойца.

Владимир Мухамбетов родился 12 апреля 1978 года в Городовиковске. После окончания 11 классов поступил в училище, где получил профессию шофера и газоэлектросварщика. Срочную службу проходил в Астрахани, сообщило государственное РИА "Калмыкия".

В августе 2023 года он подписал контракт для участия в СВО. Службу нес гранатометчиком первого мотострелкового батальона. В апреле 2025 года пропал без вести во время выполнения боевого задания на территории Белгородской области.

Мухамбетов посмертно награжден медалью Суворова и медалью "За отвагу". Был женат, у него осталось трое детей.

Российский военный. Кадр видео Минобороны https://t.me/mod_russia/58670
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Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 10 тысяч
Не менее 4969 бойцов из СКФО и 5031 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 273 комбатантов из Калмыкии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут". 

Ранее сообщалось, что в военной операции был убит Андрей Цветков из Городовиковска.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. В частности, вдова одного из убитых рассказала, что без тела батальон не осуществлял выплат в связи с гибелью военнослужащего.

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Автор: "Кавказский узел"

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