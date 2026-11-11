Ростовская область подвергалась массированной атаке дронов

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Беспилотники атаковали Боковский, Верхнедонский, Миллеровский, Шолоховский и Чертковский районы.

По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, Боковский, Верхнедонской, Миллеровский, Шолоховский и Чертковский районы подверглись атаке беспилотников сегодня ночью.

"В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около 40 БПЛА в пяти районах области: Боковском, Верхнедонском, Миллеровском, Шолоховском, Чертковском", – сообщил Слюсарь в своем телеграм-канале.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, отметил губернатор.

По его словам, в Миллеровском районе электроснабжение сельских поселений организовано по резервной схеме. На электроподстанции, ранее поврежденной при падении обломков беспилотника, продолжаются восстановительные работы.

Также по-прежнему закрыто движение на участке трассы Р-280 в районе моста через реку Миус, поврежденного при предыдущей атаке беспилотников. Там ведутся восстановительные работы.

Напомним, 8 ноября при падении обломков дрона в Миллеровском районе был поврежден трансформатор на электроподстанции "Сулин", в результате без электричества остались три сельских поселения – Сулинское, Волошинское и Титовское. В тот же день в Неклиновском районе обломки беспилотника повредили дорожное полотно моста через реку Миус на трассе Р-280. Слюсарь 9 ноября сообщил о восстановлении подачи электричества в Волошинском и Титовском поселениях, при этом работы в Сулинском поселении продолжались, а движение по трассе оставалось закрытым.

"Кавказский узел" также писал, что Ростовская область регулярно подвергается атакам дронов. Так, 7 ноября в Тарасовском районе при падении обломков беспилотника было повреждено остекление жилого дома. 6 ноября дроны атаковали Ростов-на-Дону, Таганрог и семь районов области. 1 ноября в Мясниковском районе при падении обломков беспилотника была повреждена крыша жилого дома.