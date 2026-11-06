Атака беспилотников зафиксирована в Ростовской области
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Минувшей ночью военные сбили беспилотники в Ростове-на-Дону, Таганроге и семи районах Ростовской области. По данным губернатора, раненых нет.
Как писал "Кавказский узел", Ростовская область регулярно подвергается атакам дронов. Так, в ночь на 5 ноября в четырех районах области было сбито около 50 беспилотников. По данным губернатора, раненых нет.
В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.
Минувшей ночью "уничтожено более полутора десятков БПЛА" в Ростове-на-Дону, Таганроге и в семи районах Ростовской области: Азовском, Дубовском, Зерноградском, Каменском, Миллеровском, Мясниковском и Неклиновском, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь.
"Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала", - написал он.
Напомним, согласно подсчетам "Кавказского узла", в Таганроге с ноября 2025 года погибли в результате воздушных атак по меньшей мере семь человек. В сообщениях властей об этих атаках упоминались адреса, расположенные в том числе неподалеку от авиазавода "ТАНТК имени Бериева" .
19 апреля при атаке БПЛА пострадали три человека, были оцеплены территории авиазавода и Приморского парка. Пользователи Telegram тогда призвали эвакуировать предприятие за черту города ради безопасности жителей.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.