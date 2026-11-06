Атака беспилотников зафиксирована в Ростовской области

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Минувшей ночью военные сбили беспилотники в Ростове-на-Дону, Таганроге и семи районах Ростовской области. По данным губернатора, раненых нет.

Как писал "Кавказский узел", Ростовская область регулярно подвергается атакам дронов. Так, в ночь на 5 ноября в четырех районах области было сбито около 50 беспилотников. По данным губернатора, раненых нет.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

Минувшей ночью "уничтожено более полутора десятков БПЛА" в Ростове-на-Дону, Таганроге и в семи районах Ростовской области: Азовском, Дубовском, Зерноградском, Каменском, Миллеровском, Мясниковском и Неклиновском, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь.

"Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала", - написал он.

Напомним, согласно подсчетам "Кавказского узла", в Таганроге с ноября 2025 года погибли в результате воздушных атак по меньшей мере семь человек. В сообщениях властей об этих атаках упоминались адреса, расположенные в том числе неподалеку от авиазавода "ТАНТК имени Бериева" 1 .

19 апреля при атаке БПЛА пострадали три человека, были оцеплены территории авиазавода и Приморского парка. Пользователи Telegram тогда призвали эвакуировать предприятие за черту города ради безопасности жителей.