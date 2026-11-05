Очередь на "Верхнем Ларсе" превысила 1000 большегрузов
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Водители 1008 большегрузных машин ожидают выезда из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге.
Как писал "Кавказский узел", 1 февраля было запрещено движение большегрузных машин по Военно-Грузинской дороге. В результате более 1400 большегрузов скопились в очереди перед пунктом пропуска в Северной Осетии.
Более тысячи большегрузов ожидают выезда в Грузию из России по Военно-Грузинской дороге, сообщает сегодня ТАСС.
Из них на стоянках находятся 408 машин, отметил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. "В электронной очереди – 600 большегрузов, ещё 408 ожидают на стоянках", - написал он в своем телеграм-канале.
Военно-Грузинская дорога открыта для движения транспорта, отметил чиновник.
Напомним, Военно-Грузинская дорога - единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению.
Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".
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