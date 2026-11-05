×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:56, 5 ноября 2026

Очередь на "Верхнем Ларсе" превысила 1000 большегрузов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Водители 1008 большегрузных машин ожидают выезда из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге.

Как писал "Кавказский узел", 1 февраля было запрещено движение большегрузных машин по Военно-Грузинской дороге. В результате более 1400 большегрузов скопились в очереди перед пунктом пропуска в Северной Осетии.

Более тысячи большегрузов ожидают выезда в Грузию из России по Военно-Грузинской дороге, сообщает сегодня ТАСС.

Из них на стоянках находятся 408 машин, отметил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. "В электронной очереди – 600 большегрузов, ещё 408 ожидают на стоянках", - написал он в своем телеграм-канале.

Военно-Грузинская дорога открыта для движения транспорта, отметил чиновник.

Напомним, Военно-Грузинская дорога - единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправьте сообщение, фото или видео через бот «Кавказского узла» в Telegram или через WhatsApp.
Telegram-бот
+358 46 564-7754
Мобильная форма
В Telegram - после перехода нажмите «Запустить бота» и отправьте сообщение. Фото и видео можно прикрепить через значок скрепки, выбрав пункт «Файл».

В WhatsApp - перейдите в чат с «Кавказским Узлом» и отправьте сообщение. Фото, видео и документы прикрепляются через значок скрепки.
Новости
Девушка убегает из дома. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Юная чеченка поделилась историей побега от насилия в семье

Девушка чеченского происхождения, жившая в Волгоградской области, смогла сбежать от родственников, которые угрожали насильно увезти ее в Чечню и выдать там замуж. По словам чеченки, ей помогли “добросовестные сотрудники полиции”.

Избитая девушка и полицейская машина. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Жители Грузии призвали не судить обо всей стране по отдельным инцидентам с туристами

Нападение на туристку из Минска в Тбилиси не должно становиться поводом для обвинений в адрес всего грузинского народа, поскольку за поступки отдельных людей не может отвечать вся страна, заявили жители Грузии, комментируя в соцсети этот инцидент. Другие комментаторы осудили попытки оправдать нападавшего и обвинить пострадавшую, указав, что насилию нет оправданий, а виновный должен понести наказание.

Тбилиси. Фото: Vladimer Shioshvili https://commons.wikimedia.org/ Комментаторы назвали нетипичными для Грузии конфликты между туристами и местными жителями

Во время поездок по Грузии бывают отказы понимать русскую речь, навязывание услуг и попытки обмана, но в целом местные жители доброжелательно относятся к туристам, помогают даже без знания русского языка и не проявляют враждебности из-за русской речи, рассказали пользователи соцсети.

Майнинг-ферма. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Незаконная майнинг-ферма найдена в селе Унцукуль

Во время рейда в селе Унцукуль силовики и энергетики обнаружили незаконную майнинг-ферму на семь устройств для добычи криптовалюты.

Разлив мазута из кормовой части танкера "Волгонефть-239". Кадр видео оперштаба Кубани https://t.me/opershtab23/10289 Разлив мазута в Краснодарском крае привел к гибели более 13 тысяч птиц

Министерство природы Краснодарского края, чей иск к владельцам танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе в декабре 2024 года, удовлетворил арбитражный суд, сообщило о гибели более 13 тысяч птиц.

Свадебный кортеж и суд. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Семь жителей Кабардино-Балкарии оштрафованы за опасное вождение в составе свадебного кортежа

39 административных штрафов было составлено на семерых участников свадебного кортежа в Кабардино-Балкарии, которые совершили ряд нарушений.

Темы дня
Лаша Чхартишвили (слева) и Каха Каладзе. Коллаж "Кавказского узла". Фото: https://www.interpressnews.ge/, https://1tv.ge/ Слова мэра Тбилиси о зоозащитниках обернулись жалобой в прокуратуру

Сотрудники полиции. Фото: Елена Синеок / Юга.Ру Жительница Дагестана обвинила полицейского в избиении

Эдгар Абухба. Фото: mvdra.org Абухба стал подозреваемым по новому делу о нападении на иностранку

Динара Алхасова. Фото: Telegram / Криминальная хроника Подозреваемые в убийстве Динары Алхасовой заключены под стражу

Персоналии
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
11:05, 5 ноября 2026
Карапетян Самвел Саркисович
Абдулмумин Гаджиев Фото «Черновик».
10:09, 5 ноября 2026
Гаджиев Абдулмумин Хабибович
Казбек Коков © Фото пресс-службы Кремля
12:16, 4 ноября 2026
Коков Казбек Валерьевич
События
10:55, 5 ноября 2026
Пожар произошел на Кубани после атаки БПЛА
09:57, 5 ноября 2026
Боец из Волгоградской области убит в военной операции
06:52, 5 ноября 2026
Налет около 50 беспилотников зафиксирован в Ростовской области
05:53, 5 ноября 2026
Названо имя убитого на Украине военного из Ростовской области
00:00, 5 ноября 2026
Три бойца из Дагестана убиты в военной операции
19:00, 4 ноября 2026
Три бойца из Волгоградской области убиты на Украине
Все события дня
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Онкобольного подростка пришлось спускать по лестнице на руках.
Онкобольного подростка пришлось спускать по лестнице на руках.
Показать больше