Очередь на "Верхнем Ларсе" превысила 1000 большегрузов

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Водители 1008 большегрузных машин ожидают выезда из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге.

Как писал "Кавказский узел", 1 февраля было запрещено движение большегрузных машин по Военно-Грузинской дороге. В результате более 1400 большегрузов скопились в очереди перед пунктом пропуска в Северной Осетии.

Более тысячи большегрузов ожидают выезда в Грузию из России по Военно-Грузинской дороге, сообщает сегодня ТАСС.

Из них на стоянках находятся 408 машин, отметил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. "В электронной очереди – 600 большегрузов, ещё 408 ожидают на стоянках", - написал он в своем телеграм-канале.

Военно-Грузинская дорога открыта для движения транспорта, отметил чиновник.

Напомним, Военно-Грузинская дорога - единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".