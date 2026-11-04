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15:00, 4 ноября 2026

Жители Грузии призвали не судить обо всей стране по отдельным инцидентам с туристами

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Нападение на туристку из Минска в Тбилиси не должно становиться поводом для обвинений в адрес всего грузинского народа, поскольку за поступки отдельных людей не может отвечать вся страна, заявили жители Грузии, комментируя в соцсети этот инцидент. Другие комментаторы осудили попытки оправдать нападавшего и обвинить пострадавшую, указав, что насилию нет оправданий, а виновный должен понести наказание.

Как информировал "Кавказский узел", 30 октября МВД Грузии сообщило о задержании мужчины, который ударил туристку из Минска на железнодорожном вокзале Тбилиси. Девушка предположила, что причиной нападения стала русская речь. Мужчина объяснил случившееся грубым отказом познакомиться. МВД сообщило, что расследует дело о насилии, и не уточнило мотив нападения.

Пользователи соцсети заявили о недопустимости оправдывать агрессора

Пост о нападении в Тбилиси на туристку из Минска 2 ноября был опубликован на странице "Кавказского узла" в соцсети Facebook*. На 15.00 мск 4 ноября этот пост 889 комментариев. Часть их авторов, которые позиционировали себя в качестве жителей Грузии, призвали на навешивать ярлыки на всю страницу из-за отдельных инцидентов.

"Я грузинка и не собираюсь отвечать за какого-то [яркоэкспрессивное выражение]. Не трогайте мою нацию. Люди не несут ответственности за отдельных [яркоэкспрессивное выражение], которые есть в каждой нации", – написала Sali.

"Как мы сейчас любим набрасываться на весь народ из-за неких отморозков… Впечатление, что мир сошел с ума… Всегда были такие случаи, в семье не без урода… Зачем разжигать межнациональную вражду? Прямо мода в интернете на антитолерантность", – отметила Инга Дарчан.

"Я гражданка Грузии, и семья у меня грузинская. Не надо про страны, везде хватает", – написала Светлана Манакова.

Часть комментаторов обратила внимание на реплики, в которых участники обсуждения выгораживали мужчину и обвиняли туристку.

"На народ никто не набрасывается, но некоторые особи и женского, и мужского пола почему-то его выгораживают и считают, надо еще спасибо сказать, что он не убил", – написала Людмила Минасян.

"Если начинают оправдывать насилие и обвинять жертву, то они несут ответственность", – считает Elisa Pilvinen.

"Elisa Pilvinen, пусть несут ответственность только те, кто оправдывает насилие, а не все грузины", – написала ей ответ Sali в другом комментарии.

Другие участники обсуждения сочли недостойным поступком насилие в отношении женщин. "В тюрьму и надолго. Настоящие грузины так не поступают… Там не мужчина", – написала Taisija Cecko.

"Это новая грузинская традиция – бить тех, кто слабее? Не позорьте Грузию. Идиоты есть во всех странах примерно в одинаковой пропорции", – написал Vasiliy Freze.

"Нет и не может быть оправдания никакому рукоприкладству, особенно мужчине к женщине (если нет угрозы жизни). Никогда в Тбилиси не было подобных отношений ни к кому. Агрессор должен быть наказан строго по закону, и тогда пропадет желание к рукоприкладству у всех потенциальных особей мужского пола к таким неподобающим действиям", – написал пользователь Thigi's Garden.

Грузинские силовики проявили беспристрастность при расследовании конфликтов с туристами

На фоне неоднократных конфликтов между жителями Грузии и туристами грузинские полицейские заняли беспристрастную и профессиональную позицию, в то время как местные политические силы пытались эти инциденты использовать в своих целях.

Так, по словам туристки из Минска Александры, в октябре она с подругой приехала из Батуми в Тбилиси. Пока подруга вызывала такси у железнодорожного вокзала, к ним подошел мужчина. Александра попросила его отойти, и он ударил ее ладонью по щеке. По словам туристки, полицейские задержали мужчину в течение нескольких минут и отвели обеих девушек в участок, чтобы взять показания. Пока они ждали следователя, сотрудники успокаивали их, говорили, что такие случаи редки, и принесли им пончики в форме сердец. Александра рассказала, что они с подругой провели полдня в участке и еще несколько часов в суде.

11 июля в Тбилиси прошло шествие в память о грузинских добровольцах, погибших на Украине. Когда участники акции дошли до здания парламента, мимо них проезжал экскурсионный электрокар с туристками. По данным Tabula, некоторые пассажирки показали демонстрантам оскорбительные жесты. Часть участников шествия двинулась к машине и стала выкрикивать оскорбления в адрес женщин. Полицейские быстро окружили электрокар и отделили пассажирок от демонстрантов, таким образом не дав проявить в отношение туристов насилие. После чего машина с туристками уехала с места инцидента.

18 июля в отеле в селе Руиспири под Телави проходила свадьба. В том же отеле остановились пять туристок, приехавших отметить день рождения подруги. На записи, опубликованной после инцидента, видно, как одна из женщин машет рукой из окна номера, а снизу ее обвиняют в том, что она вылила воду на аппаратуру. Позже участник свадьбы Гиоргий Чигладзе поднялся к туристкам. Между ним и одной из женщин произошла словесная перепалка. Когда она попыталась вытолкнуть его из номера, он ударил ее по лицу.

МВД Грузии заняло сторону Чигладзе. Объясняя, что предшествовало удару, ведомство сослалось на показания свидетелей, по словам которых туристки оскорбили гостей свадьбы и облили водой музыкальную аппаратуру. Пострадавшая отрицала, что ее компания провоцировала участников торжества. На записи с камеры отеля, которую 4 августа обнародовал адвокат Чигладзе, видно, как на двух человек на веранде сверху попадает жидкость. Кто ее вылил, по этим кадрам установить нельзя. Суд в Телави позднее освободил Чигладзе под залог.

На фоне того, что грузинские силовики вели себя профессионально, грузинские партии использовали тему туристов и релокантов в политических целях. Так, 25 августа представители оппозиционного "Единого национального движения" провели брифинг у КПП "Верхний Ларс" и обвинили правящую "Грузинскую мечту" в том, что она создала условия для массового въезда туристов и релокантов из России. Представитель правящей партии Леван Махашвили объяснил поток через границу разгаром туристического сезона. По его данным, с 17 по 24 августа через этот пункт в Грузию въехали почти 53 тысячи человек, а выехали 61,7 тысячи.

Тема конфликтов между жителями Грузии и туристами стала и предметом расследования Службы госбезопасности страны. В начале августа ведомство отчиталось, что расследует дело о саботаже в связи с публикациями о якобы небезопасной обстановке для россиян. В СГБ назвали ложными истории о том, что туристов бросают в лесу или намеренно портят им еду в ресторанах. По версии ведомства, эти сообщения распространялись из-за рубежа, чтобы создать впечатление, что россиянам угрожает опасность, и нанести ущерб интересам Грузии, в том числе экономическим. Следствие заявило и намерении установить организаторов кампании и источники ее финансирования.

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Автор: "Кавказский узел"

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