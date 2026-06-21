Афган Садыгов

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Азербайджанский журналист, 3 ноября 2020 года приговоренный к 7 годам лишения свободы

Преследование за профессию?

3 ноября суд в Баку признал Афгана Садыгова виновным в вымогательстве путем угроз и приговорил к семи годам лишения свободы. Журналист заявил о фальсификации уголовного дела и снова объявил голодовку, длящуюся более 30 суток. 4 декабря Бакинский апелляционный суд отказался перевести Садыгова под домашний арест.

По данным азербайджанского следствия, Афган Садыгов и руководитель сайта Xəbərfakt.az Сакит Мурадов 9 мая 2020 года встретились с чиновниками Сумгаита и потребовали 15 тысяч манатов (около 9 тысяч долларов), угрожая публикацией компрометирующих сведений.

Садыгов и Мурадов были задержаны 13 мая при получении 10 тысяч манатов (около 6 тысяч долларов). Садыгов отказался давать показания следствию, а Мурадов полностью признался "в совершенных преступных деяниях". После завершения следствия Садыгов держал пятидневную голодовку в знак протеста.

Ранее власти задерживали Садыгова в июле и ноябре 2018 года, и он отсидел по 30 дней в административном заключении. Формально его арестовывали за мелкое хулиганство и неподчинение полиции, хотя появлялись и сообщения о связи арестов с его журналистской деятельностью. Жалобы Садыгова на пытки силовиками судом были проигнорированы.

В 2016 году Афган Садыгов был обвинен в нападении на женщину, которое, по версии следствия, произошло в приемной главы Джалилабадского района. Родные журналиста назвали его преследование расплатой за критику районных властей. 12 января 2017 года суд приговорил Садыгова к 2,5 года заключения. 25 мая апелляционный суд оставил этот приговор в силе. Позднее, 7 ноября, Верховный суд Азербайджана сократил срок заключения с двух с половиной до полутора лет. Журналист держал голодовку, зашив себе рот, протестуя против условий содержания и отсутствия медпомощи.

В 2024 году в отношении Афгана Садыгова в Азербайджане было заведено уголовное дело о вымогательстве.

Осенью 2025 года Афган Садыгов несколько раз отбывал административные аресты за участие в протестах в Грузии, во время акции 17 октября был арестован.

28 февраля 2025 года ЕСПЧ запретил экстрадицию Афгана Садыгова из Грузии в Азербайджан до вынесения решения по существу дела.

4 апреля 2026 года суд в Тбилиси вынес решение о депортации Афгана Садыгова в Азербайджан.

9 июня 2026 года суд в Баку отправил Афгана Садыгова в СИЗО по возобновленному уголовному делу.

Биография

Афган Садыгов родился 6 декабря 1976 года в Джалилабадском районе Азербайджана. Там же окончил среднюю школу. С 1998 по 2006 год жил в Стамбуле (Турция). Получил там высшее образование в области политических наук.

Вернувшись в Азербайджан, занялся журналистикой. Сотрудничал с различными масс-медиа Азербайджана. В 2015 году основал Azel.tv.

Женат на журналистке Севиндж Садыговой. У них две дочери.

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