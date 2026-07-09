Спутниковый мониторинг зафиксировал утечку с затонувшего танкера близ Анапы
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Из затонувшей носовой части танкера «Волгонефть-239» в Керченском проливе возобновилась утечка нефтепродуктов, свидетельствуют спутниковые снимки. Утечка может быть связана с повышением температуры воды и работами по откачке мазута из танкеров.
Как писал "Кавказский узел", власти отчитались об открытии 75 пляжей Анапы, еще 11 проходят проверки. На фоне сообщений об открытии пляжей сохраняется молчание о работах по откачке мазута с затонувших танкеров, указали 6 июля пользователи Информации о ходе работ по откачке мазута не предоставляет ни оперштаб Кубани, ни правительственная комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Курортный сезон в Анапе открылся на фоне резкого контраста в состоянии побережья. Часть пляжей открыта и признана безопасной, тогда как другие зоны закрыты из-за размыва, нестабильного грунта и экологических рисков. Какие пляжи готовы для посетителей, а какие несут опасность, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны".
Спутниковая съемка зафиксировала возобновление утечки нефтепродуктов из затонувшей носовой части танкера «Волгонефть-239» в Керченском проливе, сообщил сегодня проект Sky Eye на основе данных радиолокационного спутникового снимка Sentinel-1 за 6 июля 2026 и оптических снимков Sentinel-2 и Planet за 1 июля 2026 г.
На этих снимках видны слики, соответствующие пленочному нефтяному загрязнению. Положение затонувшей части танкера показано цифрой 1, говорится в публикации.
Утечка может быть связана с повышением температуры воды в Черном море, разогревом мазута и миграцией легких фракций через неплотности соединений, а также проведением работ по откачке нефтепродуктов из танкеров, отмечается в сообщении.
15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".
Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".
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