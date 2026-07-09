Алла Соболева обжаловала приговор по делу о вымогательстве у застройщика

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Обманутая дольщица Алла Соболева обжаловала приговор сочинского суда, который приговорил ее к семи с половиной годам лишения свободы по обвинению в вымогательстве жилья у застройщика. Соболева осталась без адвоката по соглашению, а ее дочь не может оформить паспорт и уехать к бабушке.

Как писал "Кавказский узел", 19 июня гособвинитель запросил для обманутой дольщицы Аллы Соболевой, обвиняемой в вымогательстве квартиры у застройщика Шамиля Нунаева, восемь лет лишения свободы. 6 июля суд приговорил ее к семи с половиной годам лишения свободы.

Согласно версии обвинения, Алла Соболева через доверенное лицо застройщика Шамиля Нунаева Павла Азявина требовала предоставить ей другую, более дорогостоящую квартиру, угрожая в случае отказа распространением сведений, способных причинить вред репутации застройщика. Суд провел более 50 заседаний; в ходе процесса были исследованы письменные доказательства и экспертные заключения, допрошены свидетели, потерпевший и подсудимая.

Соболева 8 июля подала апелляционную жалобу на обвинительный приговор Центрального районного суда Сочи, вынесенный судьей Алексеем Бажиным двумя днями ранее. О подаче апелляционной жалобы корреспонденту “Кавказского узла” сообщили адвокаты сторон и мать осужденной Светлана Соболева. В канцелярии Центрального районного суда Сочи подтвердили, что жалоба зарегистрирована.

«Апелляционная жалоба от осужденной поступила и зарегистрирована. Мотивированный приговор будет подготовлен и выдан Соболевой на следующей неделе», - сообщил представитель канцелярии по уголовным делам суда.

Мотивы, по которым суд согласился с доводами обвинения и признал Соболеву виновной, пока неизвестны, так как мотивированный приговор еще не готов. Потерпевший и гособвинитель также вправе обжаловать приговор, если сочтут назначенное наказание чрезмерно мягким. Статья о вымогательстве в крупном размере (пункт “б” части 3 статьи 163 УК РФ) предусматривает от семи до пятнадцати лет лишения свободы со штрафом.

По словам одного из источников в суде, Алла Соболева до вступления приговора в законную силу продолжает находиться под домашним арестом в съемном жилье в микрорайоне Мамайка. Как утверждает осужденная, ей запрещено покидать место проживания, пользоваться интернетом и общаться с другими людьми.

Мать осужденной Светлана Соболева, живущая в пригороде Киева, узнала о вынесенном приговоре из публикации «Коммерсанта». Из общения с адвокатами ей стало известно, что дочь намерена добиваться оправдания и подала предварительную апелляционную жалобу до получения мотивированного приговора.

«Моя дочь по образованию экономист, она окончила платное учебное заведение в Киеве. За время разбирательства ей пришлось самостоятельно изучать юридические вопросы, чтобы защищать свои права. Многие адвокаты отказались от дальнейшего участия в деле. После судебных прений она фактически осталась без защитника по соглашению и выслушивала приговор с адвокатом по назначению», - рассказала Светлана Соболева корреспонденту “Кавказского узла”.

Она пояснила, что по этой причине апелляцию на приговор подать было некому, кроме самой Аллы. Из писем дочери Светлана узнала о мотивах ее разногласий с защитниками: Алла Соболева считала, что адвокаты недостаточно знакомились с материалами уголовного дела и не выполняли ее поручения.

Один из бывших представителей Соболевой, попросивший не указывать его имя, подтвердил, что за время следствия и судебного разбирательства ее бывшая подзащитная сменила более десяти адвокатов. По его словам, между Соболевой и адвокатами неоднократно возникали разногласия относительно тактики защиты и оценки материалов уголовного дела, что сопровождалось обращениями в адвокатскую палату с жалобами на действия защитников.

«Мое участие ограничивалось двумя судебными заседаниями и юридической консультацией в период, когда Соболева находилась в СИЗО. Все обязательства по соглашению были выполнены», - сообщил адвокат.

Он отметил, что считает обвинение необоснованным, несмотря на возникшие разногласия с бывшей подзащитной. «На мой взгляд, она пыталась добиться предоставления жилья надлежащего качества, за которое заплатила деньги. В материалах дела, как я считаю, отсутствуют доказательства того, что она угрожала распространением сведений порочащего характера с целью получения другого, более дорогого жилья. Она и другие блогеры публиковали информацию о том, что происходило в действительности», - заявил бывший адвокат.

Светлана Соболева также сообщила, что обеспокоена судьбой своей 11-летней внучки. «Алле предоставили отсрочку исполнения наказания до достижения ее дочерью 14-летнего возраста, на три года. Из-за закрытых границ между Россией и Украиной ребенок не может приехать ко мне. Она также не может выехать во Францию, где родилась, поскольку для этого необходим паспорт, а оформить его сейчас невозможно. Алла не имеет права даже выйти в магазин и вынуждена пользоваться услугами курьерской доставки. Из-за постоянных переездов по съемному жилью ребенку приходится менять школы», - рассказала Светлана.

Корреспондент связалась с доверенным лицом потерпевшего Павлом Азявиным с просьбой прокомментировать дело, но он отказался от комментариев. Сам потерпевший Шамиль Нунаев оказался недоступен для связи.

Ранее Алла Соболева заявляла “Кавказскому узлу”, что не признает вину. По ее словам, опубликованные ею видеозаписи были способом привлечь внимание правоохранительных органов к предполагаемым нарушениям при строительстве и продаже Нунаевым курортной недвижимости в Сочи.

"Кавказский узел" писал, что в сентябре 2023 года в квартире Аллы Соболевой прошел обыск, у нее изъяли телефон и компьютер. Также ей вручили постановление о возбуждении уголовного дела, поводом для которого стало заявление Нунаева. Вымогательство, по версии следствия, заключалось в том, что дольщица добивалась соблюдения ее прав и писала в интернете о том, что купила неликвидное жилье в ЖК "Курортный", рассказала Соболева. В конце января она впервые дала показания в суде, заявив о своей невиновности, ее защита обвинила суд в предвзятости.

Микрорайон "Курортный" должен был состоять из 50 трехэтажных домов, однако в 2016 году строительство было остановлено из-за нарушений. Проверяющие, в частности, выяснили, что на участке находятся шесть зданий высотой от четырех до шести этажей. Администрация Сочи обратилась с исковым заявлением к ООО "ЖК "Курортный" о сносе самоволок, а на объекты был наложен арест.

В июне 2015 года в котлован ЖК "Курортный" сполз двухэтажный частный дом. Местные жители заявляли, что строительство может привести к новым оползням. В 2018 году застройщику Шамилю Нунаеву было поручено достроить ЖК "Курортный".