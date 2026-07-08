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14:31, 8 июля 2026

Алина Джикаева признала вину в даче взяток полицейскому

Алина Джикаева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Главред "Сапы" Алина Джикаева признала свою вину в том, что перечисляла полицейскому деньги за информацию о происшествиях для последующей публикации. Она пояснила, что признала вину после того, как из дела исключили формулировку о преступлении, совершённом группой лиц.

Как информировал "Кавказский узел", 10 июня срок ареста главреда "Сапы" Алины Джикаевой был продлен на месяц.

Алина Джикаева признала вину в даче взяток сотруднику полиции, следствие по делу завершено, рассказал ее адвокат Нвер Гаспарян.

"Журналист Джикаева Алина признала вину в том, что перечисляла с 2020 по 2025 годы деньги в сумме примерно по 5-10 тысяч рублей сотруднику полиции за предоставление информации о происшествиях для размещения ее в своем телеграм-канале", – привело сегодня РИА "Новости" его слова.

Джикаева признала вину и раскаялась даче взяток в сумме не менее чем 285 тыс. рублей оперативному дежурному управления МВД по Махачкале Шамсутдину Шамсутдинову, сообщил ТАСС.

Телеграм-канал Алины Джикаевой "Букет из черемши" продолжает функционировать, в нем регулярно публикуются посты. Из размещенной сегодня публикации следует, что Джикаева передает тексты адвокатам, которые затем передают их ее друзьям.

Сама Алина Джикаева пояснила, что ранее отрицала вину, так как ее обвиняли по статье преступлении, совершённом группой лиц. После того, как эта формулировку из дела убрали, она вину признала. Текст с заявлением Джикаевой опубликован сегодня в ее телеграм-канале "Букет из черемши".

Джикаева пояснила, что речь идет о ее действиях, когда она работала в телеграм-канале "Baza" и к деятельности "Сапы" они отношения не имеют. По ее словам, она сотрудничала с полицейским в ином формате, чем настаивает следствие. "У многих журналистов есть контакты в силовых структурах, которые позволяют получить информацию чуть раньше остальных. Эти сведения не были направлены против государственной власти, не раскрывали подробностей чьей-либо личной жизни и никого не компрометировали. Более того, эта же самая информация через час-полтора появлялась на официальных страницах ведомства", – отметила Джикаева.

Она добавила, что 9 июля состоится судебное заседание по избиранию ей меры пресечения. Следователь сообщил, что заявит ходатайство о том, чтобы Джикаеву оставили в СИЗО до сентября. "До сентября, представляете! Еще два месяца мучений и отчаяния, когда не знаешь, как там дети, чем они живут и как растут. Ужасно" – отметила Джикаева.

Мосгорсуд оставил в СИЗО главреда телеграм-канала "Сапа", сообщила сегодня пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

"Апелляционная инстанция Московского городского суда оставила без изменений постановление Замоскворецкого районного суда города Москвы о продлении срока содержания под стражей до 12 июля 2026 года в отношении Джикаевой Алины Гуливеровны", – отметила пресс-служба в своем телеграм-канале.

Напомним, полицейский Шамсутдин Шамсутдинов ранее согласился с обвинениями в превышении полномочий и получении взятки. Согласно версии следствия, сотрудник МВД за деньги передавал Джикаевой данные о происшествиях в Дагестане и Северной Осетии с персональными данными их участников.

"Сапа" - сеть телеграм-каналов, посвященных новостям Северной Осетии, Южной Осетии и всего Северного Кавказа. Проект позиционировался как "региональное независимое медиа", публиковал эксклюзивные новости о происшествиях, событиях криминальной хроники и истории о жизни простых людей, отмечал канал "Говорит НеМосква" (включен в реестр иностранных агентов).

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Автор: "Кавказский узел"

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