Главред "Сапы" не признала вину в даче взятки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Алина Джикаева, которой предъявлено обвинение в даче взятки сотруднику полиции, не признала вину. Сотрудник дежурной части УМВД Махачкалы признался в превышении полномочий и получении взятки.

"Кавказский узел" писал, что в редакции Telegram-канала "Сапа" во Владикавказе с утра 14 апреля проводились обыски. Сотрудники были отпущены лишь вечером. Следком заявил, что главный редактор проекта Алина Джикаева и полицейский из Махачкалы задержаны по обвинению в даче и получении взятки соответственно. Полицейский также подозревается в превышении полномочий: согласно версии следствия, он за деньги передавал Джикаевой данные о происшествиях в Дагестане и Северной Осетии с персональными данными их участников.

"Сапа" - сеть Telegram-каналов, посвященных новостям Северной Осетии, Южной Осетии и всего Северного Кавказа. Проект позиционировался как "региональное независимое медиа", публиковал эксклюзивные новости о происшествиях, события криминальной хроники и истории о жизни простых людей, отмечал канал "Говорит НеМосква" (признан иноагентом).

Главному редактору телеграм-канала «Сапа» и оперативному дежурному полиции дежурной части УМВД России по г. Махачкале предъявлено обвинение, сообщило сегодня управление Следкома России по Москве.

По версии следствия, не позднее июля 2020 года Джикаева, находясь в Москве, согласно достигнутой договоренности с оперативным дежурным ДЧ УМВД России по Махачкале получала сведения о происшествиях и оперативной обстановке на территории Республики Дагестан и Республики Северная Осетия-Алания, содержащие персональные данные граждан. С июля 2020 по июнь 2025 года полицейский за незаконные действия получил от Джикаевой взятку на сумму более 250 тысяч рублей.



Следователями столичного Следственного комитета Джикаевой предъявлено обвинение в даче взятки (часть 4 статьи 291 УК РФ) В ходе допроса обвиняемая не признала вину.

Оперативный дежурный полиции, который обвинен в превышении должностных полномочий и получении взятки, признал вину.

Ходатайство следствия об аресте обвиняемых рассмотрит сегодня Замоскворецкий районный суд Москвы