×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:15, 16 апреля 2026

Главред "Сапы" не признала вину в даче взятки

Алина Джикаева. Фото: Telegram / Сапа 15

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Алина Джикаева, которой предъявлено обвинение в даче взятки сотруднику полиции, не признала вину. Сотрудник дежурной части УМВД Махачкалы признался в превышении полномочий и получении взятки.

"Кавказский узел" писал, что в редакции Telegram-канала "Сапа" во Владикавказе с утра 14 апреля проводились обыски. Сотрудники были отпущены лишь вечером.  Следком заявил, что главный редактор проекта Алина Джикаева и полицейский из Махачкалы задержаны по обвинению в даче и получении взятки соответственно. Полицейский также подозревается в превышении полномочий: согласно версии следствия, он за деньги передавал Джикаевой данные о происшествиях в Дагестане и Северной Осетии с персональными данными их участников. 

"Сапа" - сеть Telegram-каналов, посвященных новостям Северной Осетии, Южной Осетии и всего Северного Кавказа. Проект позиционировался как "региональное независимое медиа", публиковал эксклюзивные новости о происшествиях, события криминальной хроники и истории о жизни простых людей, отмечал канал "Говорит НеМосква" (признан иноагентом). 

Главному редактору телеграм-канала «Сапа» и оперативному дежурному полиции  дежурной части УМВД России по г. Махачкале предъявлено обвинение, сообщило сегодня управление Следкома России по Москве.

По версии следствия, не позднее июля 2020 года Джикаева, находясь в Москве, согласно достигнутой договоренности с оперативным дежурным ДЧ УМВД России по Махачкале получала сведения о происшествиях и оперативной обстановке на территории Республики Дагестан и Республики Северная Осетия-Алания, содержащие персональные данные граждан. С июля 2020 по июнь 2025 года полицейский за незаконные действия получил от Джикаевой взятку на сумму более 250 тысяч рублей.
 
Следователями столичного Следственного комитета  Джикаевой предъявлено обвинение в даче взятки (часть 4 статьи 291 УК РФ) В ходе допроса обвиняемая не признала вину. 

Оперативный дежурный полиции, который обвинен в превышении должностных полномочий и получении взятки, признал вину.

Ходатайство следствия об аресте обвиняемых рассмотрит сегодня Замоскворецкий районный суд Москвы

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Показать больше