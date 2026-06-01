Боец из Дагестана убит в военной операции

Мурад Газимагомедов из Хасавюрта убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 1956 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 29 мая чиновники и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 1955 комбатантов из Дагестана.

Мурад Газимагомедов убит в зоне военной операции, сообщила администрация Хасавюрта, отчитываясь о передаче его отцу ордена Мужества. Семья погибшего попросила назвать его именем улицу в городе, говорится в Telegram-канале администрации города.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте как минимум 1956 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В конце мая администрация Хасавюрта назвала имя другого убитого в зоне военных действий земляка, им был Абдулмуслим Гаджиев.

Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Глава Дагестана Сергей Меликов еще в феврале 2022 года первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

"Кавказский узел" также писал, что 18-летнего Саида Муртазалиева из Дагестана силовики в Подмосковье пытками заставили подписать контракт с Минобороны. В зоне боевых действий командиры заставили его собирать деньги, после этого юноша был объявлен пропавшим без вести. "Меня самого отправили на штурм, где товарищ "Спартак" сказал, что поступил приказ обнулить меня", - сказал Муртазалиев в последнем видеосообщении, отправленном матери.