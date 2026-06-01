Военный из Туапсе убит в зоне СВО

Артем Хинчин убит в боевых действиях. С начала военной операции официально признаны убитыми как минимум 844 бойца из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к 10 мая официально признаны убитыми как минимум 843 бойца из Краснодарского края.

Рядовой Хинчин Артём убит в военной операции на Украине, посмертно он награжден орденом Мужества, сообщила 29 мая администрация Туапсинского округа в своем Telegram-канале, отчитываясь о передаче награды его матери.

Таким образом официально признаны убитыми не менее 844 бойцов из Краснодарского края.

Ранее, в апреле, власти Туапсинского округа сообщали, что в зоне СВО убиты Роман Величко, Сергей Топунов, Максим Шкуропат, Дмитрий Катков и Константин Чугин.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - рассказала вдова одного из них.