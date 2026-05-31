Боец из Волгоградской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мирослав Смиян из Камышинского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1796 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции убит рядовой Мирослав Смиян, его близким передана награда, сообщила 29 мая в своем телеграм-канале администрация Камышинского района. Подробности биографии бойца в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1796 бойцов из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойцов из Камышинского района стало известно 25 мая. Тогда власти сообщили, что в военной операции убиты контрактник Игорь Агапов и мобилизованный Дмитрий Крыжко.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь 12 тысяч рублей в месяц", - рассказала, в частности, вдова одного из убитых.