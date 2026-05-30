Боец из Астраханской области убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арман Джелмуканов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 744 бойца из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 27 мая были официально признаны убитыми в военной операции не менее 743 бойцов из Астраханской области.

Арман Джелмуканов убит в зоне проведения специальной военной операции, сообщила сегодня администрация Красноярского округа.

Он родился и вырос в поселке Верхний Бузан, после школы поступил в Военно-морскую академию имени адмирала флота Советского Союза Кузнецова в Санкт-Петербурге. Позже проходил службу в воинской части Балтийска. Имел офицерское звание ВМФ - гвардии старший лейтенант. Был направлен в зону проведения специальной военной операции. Убит 18 мая в возрасте 26 лет, говорится в сообщении в Telegram-канале окружной администрации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 744 бойцов из Астраханской области.

5 марта администрация Красноярского муниципального округа сообщала, что в зоне военной операции убит Ринат Кусалиев.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.