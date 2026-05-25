Боец из Астраханской области убит на Украине

Александр Михайлов из Камызякского района убит в боевых действиях на Украине. С начала российской операции на Украине убитыми в ней были признаны не менее 741 военнослужащих из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 20 мая были официально признаны убитыми в военной операции не менее 740 бойцов из Астраханской области.

В Камызякском районе вручили награду семье военного Александра Михайлова, убитого в ходе специальной военной операции, сообщила администрация района на своей странице во "ВКонтакте".

28 сентября 2022 года Михайлов был мобилизован из Камызяка для участия в специальной военной операции. Служил старшим стрелком на Ореховском направлении в Запорожской области. Убит 13 июля 2025 года.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 741 комбатантов из Астраханской области.

Ранее о смерти участника СВО из Камызякского района стало известно 20 мая. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Эдуард Искалиев.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.