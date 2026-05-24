12:57, 24 мая 2026

Смерть мэра Нальчика привлекла внимание следователей

Таймураз Ахохов. Фото из телеграм-канала администрации главы Кабардино-Балкарии https://t.me/pravitelstvokbr/19378

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мэр Нальчика Таймураз Ахохов сегодня найден мертвым, следствие выясняет обстоятельства его смерти.

Как писал "Кавказский узел", Таймураз Ахохов был назначен и.о. мэра Нальчика в апреле 2018 года. До этого он занимал должность первого зампредседателя правительства Кабардино-Балкарии. Ахохов был утвержден в должности в июне того же года, по итогам выборов, в которых участвовали еще шесть кандидатов.

Глава администрации городского округа Нальчик Таймураз Ахохов скончался на 55-м году жизни, сообщила сегодня в своем телеграм-канале администрация главы Кабардино-Балкарии.

Таймураз Ахохов родился в 1971 году в Баксане, трудовую деятельность начал в 1996 году с должности ведущего специалиста администрации свободной экономической зоны «Кабардино-Балкария». С 1998 года он работал в налоговых органах, в марте 2015 года был назначен замминистра труда, занятости и социальной защиты республики, говорится в публикации.

Ахохов умер скоропостижно, отметил в своем телеграм-канале глава региона Казбек Коков

Следователи выясняют обстоятельства смерти мэра Нальчика, отчиталось в своем телеграм-канале управление СКР по Кабардино-Балкарии.

"По предварительным данным, 24 мая 2026 года Таймураз Ахохов, 1971 года рождения, был обнаружен без признаков жизни. […] Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Ведется опрос родственников, коллег, а также лиц из близкого окружения умершего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отмечается в публикации.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

