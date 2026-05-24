Смерть мэра Нальчика привлекла внимание следователей

Мэр Нальчика Таймураз Ахохов сегодня найден мертвым, следствие выясняет обстоятельства его смерти.

Как писал "Кавказский узел", Таймураз Ахохов был назначен и.о. мэра Нальчика в апреле 2018 года. До этого он занимал должность первого зампредседателя правительства Кабардино-Балкарии. Ахохов был утвержден в должности в июне того же года, по итогам выборов, в которых участвовали еще шесть кандидатов.

Глава администрации городского округа Нальчик Таймураз Ахохов скончался на 55-м году жизни, сообщила сегодня в своем телеграм-канале администрация главы Кабардино-Балкарии.

Таймураз Ахохов родился в 1971 году в Баксане, трудовую деятельность начал в 1996 году с должности ведущего специалиста администрации свободной экономической зоны «Кабардино-Балкария». С 1998 года он работал в налоговых органах, в марте 2015 года был назначен замминистра труда, занятости и социальной защиты республики, говорится в публикации.

Ахохов умер скоропостижно, отметил в своем телеграм-канале глава региона Казбек Коков.

Следователи выясняют обстоятельства смерти мэра Нальчика, отчиталось в своем телеграм-канале управление СКР по Кабардино-Балкарии.

"По предварительным данным, 24 мая 2026 года Таймураз Ахохов, 1971 года рождения, был обнаружен без признаков жизни. […] Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Ведется опрос родственников, коллег, а также лиц из близкого окружения умершего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отмечается в публикации.